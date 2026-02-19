REKLAMA

Ochrona zdrowia poczeka na podwyżki do 2027 r. Wiceminister zdradza szczegóły

Ochrona zdrowia poczeka na podwyżki do 2027 r. Wiceminister zdradza szczegóły

19 lutego 2026, 09:29
Ochrona zdrowia poczeka na podwyżki do 2027 r. Wiceminister zdradza szczegóły
Ochrona zdrowia poczeka na podwyżki do 2027 r. Wiceminister zdradza szczegóły
Trójstronny zespół do spraw ochrony zdrowia nie omówił w środę propozycji przesunięcia podwyżek płac minimalnych z lipca na styczeń. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka zaznaczyła, że zmiany spowalniające wzrost płac, mimo przedłużających się rozmów, zostaną wprowadzone przed lipcem.

Trójstronny zespół do spraw ochrony zdrowia obradował ponad pięć godzin.

Kęcka na briefingu prasowym poinformowała, że strona związkowa złożyła wniosek o przerwę. Zespół nie zdążył omówić propozycji resortu zdrowia, aby podwyżki płac minimalnych wchodziły w życie nie w lipcu, ale w styczniu, począwszy od 2027 r. oraz powiązania wzrostu płac ze wskaźnikiem o mniejszej dynamice, niż obecny.

Propozycje MF

Wiceminister zdrowia przekazała, że punkt dotyczący podwyżek został przez stronę związkową „skutecznie przeniesiony” na 16 marca, kiedy zaplanowano kontynuację posiedzenia zespołu. Kęcka zaznaczyła, że MZ uda się wprowadzić proponowane zmiany, „nawet w trybie szybszym”, aby weszły w życie przed 1 lipca.

Przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL) Grażyna Cebula-Kubat podkreśliła, że strona związkowa nie przedłuża rozmów na temat zmian mechanizmu waloryzacji płac minimalnych. Podkreśliła, że strona związkowa musi mieć czas, aby zapoznać się z dokumentami przestawionymi przez resort zdrowia.

Problemy z rozliczeniami NFZ za 2025 r.

Na posiedzeniu omawiano m.in. kwestię nierozliczonych przez NFZ świadczeń za 2025 r., które według Funduszu wynoszą ponad 8 mld zł.

Prezes Polskiej Federacji Szpitali Jarosław Fedorowski poinformował, że według NFZ wartość niezapłaconych w 2025 r. świadczeń nielimitowanych to 2,1 mld zł, programów lekowych - 1,2 mld zł, a pozostałych - 4,9 mld zł.

Według źródła PAP w komisji trójstronnej, NFZ miał poinformować, że rozwiązał rezerwę migracyjną w wysokości 1,1 mld zł i skierował ją na sfinansowanie zobowiązań z ubiegłych lat. Do Funduszu miało już w 2026 r. trafić dodatkowo 6 mld zł dotacji z budżetu, a pozostała część do NFZ trafi w formie rat w wysokości 2 mld zł miesięcznie.

Sytuacja finansowa szpitali

Prezes Polskiej Federacji Szpitali pytany, czy ze względu na sytuację finansową NFZ szpitale ograniczają przyjęcia pacjentów, powiedział, że w sytuacji braku gwarancji finasowania wszystkich świadczeń medycznie uzasadnionych, jest to zarządzanie oparte na faktach.

NFZ zaznacza, że ostateczne rozliczenie poprzedniego roku, zgodnie z prawem, ma miejsce w II połowie lutego kolejnego roku, a proces bilansowania umów i rozliczanie budżetu z 2025 r. trwa.

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) podkreśla, że szpitale nie mają pieniędzy na coroczne podwyżki płac minimalnych, gdyż ich finansowanie w wycenie świadczeń jest niewystarczające.

Natomiast MZ i NFZ już w ubiegłym roku sygnalizowały, że w 2026 r. zabraknie 23 mld zł na finansowanie świadczeń. Według minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, przesunięcie waloryzacji płac minimalnych z lipca na styczeń 2027 r. mogłoby przynieść w półroczu 4,5 mld zł oszczędności, o czym poinformowała w lutym w rozmowie z „Rynkiem Zdrowia”.

1 lipca wynagrodzenia minimalne w ochronie zdrowia mają wzrosnąć o 8,8 proc.

oprac. Anna Rymkiewicz
