Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Miliony zł na walkę z zasoleniem Odry. Innowacyjne technologie wkraczają do gry

Miliony zł na walkę z zasoleniem Odry. Innowacyjne technologie wkraczają do gry

16 marca 2026, 14:28
Miliony zł na walkę z zasoleniem Odry. Innowacyjne technologie wkraczają do gry
Miliony zł na walkę z zasoleniem Odry. Innowacyjne technologie wkraczają do gry
GDKiA
Materiały prasowe

Resort klimatu oraz NFOŚiGW uruchamiają pilotażowy program na innowacyjne technologie odsalania wód kopalnianych, co ma pomóc w walce z zasoleniem np. Odry. W tym roku w ramach naboru przeznaczonych ma być do 68 mln zł.

Ministerstwo klimatu i środowiska poinformowało, że uruchomiony w poniedziałek pilotaż ma być zrealizowany w drodze otwartego naboru technologii, we współpracy z zakładami wydobywczymi. Podkreślono, że poszukiwane są rozwiązania, które będą tańsze od tradycyjnych i możliwe do zastosowania na szeroką skalę.

Pilotażowy program innowacyjnych technologii

Wiceminister klimatu Urszula Zielińska zauważyła, że w ramach naboru zostanie przeznaczone w tym roku nawet 68 mln zł na „innowacyjne technologie ograniczające zasolenie - jeden z kluczowych problemów Odry”. „To pierwszy krok w kierunku szerokich, systemowych działań i uzupełnienie intensywnych prac prowadzonych od ponad dwóch lat przez Międzyresortowy Zespół ds. Odry” - dodała Zielińska, cytowana w komunikacie.

W ramach prac zespołu zdiagnozowane zostały dwie bariery: wysokie koszty budowy i działania takich instalacji oraz składowanie produktów ubocznych procesu, np. małowartościowej mieszanki minerałów. Aby temu zaradzić, zdecydowano się na uruchomienie naboru na innowacyjne technologie.

Poszukiwane są innowacyjne rozwiązania, które nie będą tak energochłonne jak tradycyjne metody odsalania. Proces ten pochłania bowiem bardzo dużo energii, co generuje wysokie koszty dla zakładów wydobywczych. Jest o główna bariera dla tego typu inwestycji. Kluczowe jest, żeby innowacyjne technologie były przetestowane w realnych warunkach, dlatego warunkiem naboru jest włączenie w pilotaż zakładów wydobywczych” - tłumaczy resort klimatu.

W uruchomionym w poniedziałek programie - jak wyjaśniono - będą mogły skorzystać uczelnie i państwowe instytuty badawcze.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Każdej doby do Odry trafia ok. 6 tys. ton soli

Ministerstwo zauważyło, że każdej doby do Odry trafia ok. 6 tys. ton soli.

Wysokie zasolenie jest jedną z przyczyn złego stanu ekologicznego rzeki. Normy środowiskowe związane z zasoleniem są przekroczone na całej długości Odry, czasami kilkukrotnie. Utrzymujące się wysokie zasolenie wód jest jedną z przyczyn pojawienia się w Odrze »złotej algi« – słonowodnego glonu, który w 2022 roku spowodował katastrofę ekologiczną i wciąż zagraża ekosystemom” - podkreślono.

Etapy planu inwestycyjnego

Resort zapewnił, że jego celem jest poprawa stanu ekologicznego Odry. Jak podkreślono jednym z działań jest redukcja zasolenia rzeki, a MKiŚ opracowało pierwszy etap planu inwestycyjnego sektora górniczego, który miałby się do tego przyczynić. Plan miałby być realizowany do 2030 roku. „Pierwszym elementem Etapu I jest rozwój retencji wód kopalnianych w okresach niskich stanów wód, co pozwoli ograniczyć efekt kumulacji zanieczyszczeń oraz występowanie wysokich stężeń soli w wodzie” - podano w komunikacie.

Kolejnym etapem jest pilotaż innowacyjnych technologii odsalania. Po uzyskaniu wyników pilotażu i wykonaniu dodatkowych analiz, opracowany będzie Etap II planu, obejmujący m.in. inwestycje w instalacje odsalające, co pozwoli na dalszą redukcję zasolenia wód w dorzeczu Odry” - poinformowano.

Ministerstwo wskazało ponadto, że kolejnym działaniem jest wdrożenie monitoringu automatycznego wód. Jak podano, w 2026 roku na Odrze będzie zainstalowanych 10 sond (dwie z nich już działają). Docelowo, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, będzie utworzony ogólnopolski system ostrzegawczy.

oprac. Anna Rymkiewicz
Od 19 marca wyższe opłaty na cmentarzach we Wrocławiu. Największa podwyżka aż 67 proc.
Od 19 marca wyższe opłaty na cmentarzach we Wrocławiu. Największa podwyżka aż 67 proc.
Nawet 11 zł od turysty w Polsce? Rząd chce nowej opłaty. „To nie będzie nowy podatek”
Nawet 11 zł od turysty w Polsce? Rząd chce nowej opłaty. „To nie będzie nowy podatek”
Obowiązkowe schrony i miejsca schronienia w planach miast. Polska buduje infrastrukturę do ewakuacji ludności
Obowiązkowe schrony i miejsca schronienia w planach miast. Polska buduje infrastrukturę do ewakuacji ludności
Źródło: PAP
Sektor publiczny
Ponad 5 mln zł na place zabaw w Wielkopolsce. 15 samorządów podpisało umowy
16 mar 2026

Przedstawiciele 15 wielkopolskich samorządów podpisali w poniedziałek umowy na dofinansowanie inwestycji z programu Aktywne Place Zabaw - poinformował w poniedziałek Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW). W tym roku w całym regionie w sumie 18 samorządów ma otrzymać na ten cel ponad 5 mln zł.
Miliony zł na walkę z zasoleniem Odry. Innowacyjne technologie wkraczają do gry
16 mar 2026

Resort klimatu oraz NFOŚiGW uruchamiają pilotażowy program na innowacyjne technologie odsalania wód kopalnianych, co ma pomóc w walce z zasoleniem np. Odry. W tym roku w ramach naboru przeznaczonych ma być do 68 mln zł.
Od 19 marca wyższe opłaty na cmentarzach we Wrocławiu. Największa podwyżka aż 67 proc.
16 mar 2026

19 marca wejdzie w życie nowy cennik usług cmentarnych - poinformowali wrocławscy urzędnicy. Na zmianę cen zgodziła się wojewoda dolnośląska. Część pochówków znacznie podrożeje. Władze miasta tłumaczą wzrost opłat koniecznością dostosowania ich do kosztów utrzymania wrocławskich nekropolii.
Nawet 11 zł od turysty w Polsce? Rząd chce nowej opłaty. „To nie będzie nowy podatek”
16 mar 2026

Czy turyści zapłacą więcej za pobyt w polskich miastach i kurortach? Rząd pracuje nad wprowadzeniem opłaty turystycznej, która miałaby wesprzeć promocję Polski i budżety gmin odwiedzanych przez miliony gości. Jak podkreśla wiceminister sportu i turystyki, rozwiązanie to nie ma być nowym podatkiem, a dodatkowym narzędziem dla samorządów. Stawka w najpopularniejszych miejscach mogłaby wynosić około 11 zł za noc.

Do 8 000 zł na przydomowe zbiorniki na deszczówkę. NFOŚiGW ogłasza nowy nabór wniosków
13 mar 2026

Na przydomowe systemy gromadzenia i wykorzystania deszczówki będzie można otrzymać maksymalnie do 8 tys. zł dofinansowania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w drugim kwartale br. ma ruszyć nabór wniosków w tej sprawie. Budżet to 173 mln zł.
Miliony z "Stop Smog" nie zmarnują się. Resort ma pomysł na ich wykorzystanie
13 mar 2026

Kwota blisko 150 mln zł, która nie została wydana w zakończonym programie „Stop Smog”, będzie mogła zostać przeznaczona na dofinansowanie termomodernizacji i remontów budynków wielorodzinnych - wynika z opublikowanego w piątek projektu nowelizacji, przegotowanego przez resort rozwoju i technologii.
Rośliny strączkowe podbijają polskie pola. Na jakie dotacje mogą liczyć rolnicy?
13 mar 2026

W ostatnich pięciu latach nastąpił pięciokrotny wzrost powierzchni upraw roślin strączkowych. Ich produkcją zajmuje się 94,4 tys. rolników, tj. 8 proc. rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie. Rośnie zainteresowanie produkcją soi - wynika z informacji ministerstwa rolnictwa.
Kraków wydał 35 mln zł na sprzęt ochrony ludności. Plany na metro
12 mar 2026

Kraków zrealizował zakupy sprzętu za ponad 35 mln zł w ramach pierwszej edycji rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Prezydent miasta Aleksander Miszalski liczy, że w przyszłości z tego programu uda się współfinansować budowę miejsc schronienia w planowanym metrze.

Wojsko stawia czoła dronom. Nowe szkolenia podnoszą gotowość bojową żołnierzy
12 mar 2026

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował w czwartek o rozpoczęciu szkoleń bojowych obejmujących zwalczanie dronów z wykorzystaniem broni indywidualnej żołnierza. Wojsko Polskie konsekwentnie rozwija zdolności w zakresie przeciwdziałania nowym zagrożeniom pola walki - podkreślono.
Obowiązkowe schrony i miejsca schronienia w planach miast. Polska buduje infrastrukturę do ewakuacji ludności
11 mar 2026

Schrony, miejsca doraźnego schronienia i infrastruktura wspierająca ewakuację ludności - wszystko to wraca do planowania miast w Polsce. To skutek zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Czym są "punkty schronienia"? Będą wykorzystywane obiekty już istniejące oraz budowane nowe. Samorządy mają ważne zadanie do wykonania.
