REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Sektor publiczny » Wiadomości » Miasta w Polsce stawiają na zieleń - lasy zajmują coraz więcej miejsca. Oto liderzy

Miasta w Polsce stawiają na zieleń - lasy zajmują coraz więcej miejsca. Oto liderzy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 marca 2026, 16:46
Miasta w Polsce stawiają na zieleń - lasy zajmują coraz więcej miejsca. Oto liderzy
Miasta w Polsce stawiają na zieleń - lasy zajmują coraz więcej miejsca. Oto liderzy
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polskie miasta zwiększają powierzchnię lasów mimo presji inwestycyjnej i ekspansji zabudowy – wynika z danych portalu GetHome.pl. Największy przyrost w ciągu ostatnich pięciu lat odnotował Wrocław, a liderem pod względem udziału terenów leśnych pozostaje Zielona Góra.

Według raportu największy przyrost powierzchni lasów miał Wrocław; ich powierzchnia wzrosła o 807 ha, czyli o 54 proc. – z ok. 1,5 tys. ha w 2020 roku do blisko 2,3 tys. ha w 2025 roku. W Poznaniu powierzchnia lasów zwiększyła się o ok. 500 ha, czyli o 15 proc., a w Krakowie o ok. 250 ha, co oznacza wzrost o 18 proc. Jak podkreślają autorzy raportu, wzrosty te nastąpiły bez zmian granic administracyjnych miast.

REKLAMA

REKLAMA

Wzrost powierzchni lasów w miastach

W innych ośrodkach skala zmian była mniejsza, choć ogólnie nie zaobserwowano zjawiska „wypychania lasów” przez zabudowę. Przykładem jest Warszawa, gdzie mimo intensywnego rozwoju powierzchnia lasów wzrosła o 13 ha i wynosi obecnie blisko 8 tys. ha. Charakterystyczne dla stolicy są tzw. kliny zieleni, przecinające dzielnice takie jak Wawer, Bielany czy Ursynów. Obecnie udział lasów w powierzchni Warszawy wynosi 15 proc.

Liderzy zalesienia w Polsce

Pod względem udziału lasów w powierzchni miasta liderem pozostaje Zielona Góra – lasy zajmują tam 55 proc. obszaru. Na drugim miejscu znajdują się Katowice (42 proc.), które mimo przemysłowego wizerunku należą dziś do najbardziej zielonych miast w kraju. Ponad 20-proc. udział lasów notują także: Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn i Kielce.

Miasta takie jak Białystok, Gdańsk, Szczecin, Lublin czy Opole tworzą grupę o średnim poziomie zalesienia, z kilkunastoprocentowym udziałem terenów leśnych. Z kolei Łódź, Rzeszów czy Gorzów Wielkopolski pozostają poniżej 10 proc., głównie ze względu na uwarunkowania geograficzne i historyczne.

REKLAMA

W raporcie wskazano, że coraz większą rolę odgrywa koncepcja tzw. lasów społecznych, zakładająca zmianę sposobu zarządzania terenami leśnymi w miastach – z większym naciskiem na funkcje rekreacyjne, edukacyjne i ochronę bioróżnorodności. Pilotaż programu rozpoczął się w 2024 r. i dotyczył m.in.: Warszawy, Katowic, Torunia, Bydgoszczy, Wrocławia i Kielc, obejmując ponad 78 tys. ha.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Znaczenie lasów dla miast

Autorzy raportu podkreślili, że lasy pełnią kluczową rolę w miastach jako naturalne „klimatyzatory” – regulują temperaturę, poprawiają jakość powietrza i wspierają retencję wody. W ostatnich latach coraz częściej są traktowane jako strategiczny zasób społeczny, a nie wyłącznie gospodarczy.

Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Sektor publiczny
Miasta w Polsce stawiają na zieleń - lasy zajmują coraz więcej miejsca. Oto liderzy
20 mar 2026
20 mar 2026

Setki ton piasku i milionowe koszty. Samorządy liczą rachunek po zimie 2026
20 mar 2026

Po intensywnej zimie miasta w całej Polsce weszły w kosztowny etap sprzątania ulic, chodników i torowisk. Skala prac liczona jest w setkach ton zalegającego piasku i kruszyw. Tylko w Warszawie z jednego miejsca (torowiska na ul. Sobieskiego) wywieziono ok. 1,5 tony materiału, a w Gdańsku do uprzątnięcia pozostało nawet 24 tys. ton. To nie tylko operacja komunalna, ale realne obciążenie dla budżetów samorządów.
Równonoc wiosenna 2026: astronomiczna wiosna startuje. Kiedy przestawimy zegarki na czas letni?
20 mar 2026

W piątek 20 marca nastąpi równonoc wiosenna, co oznacza początek astronomicznej wiosny. W trakcie tej pory roku na niebie zobaczymy gołym okiem jasne planety, widowiskowe koniunkcje, być może nawet komety.
Drożeje ropa. IEA: pracuj z domu, unikaj samolotu, zwolnij za kierownicą
20 mar 2026

W piątek Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) przedstawiła zestaw rekomendacji, które mają pomóc ograniczyć skutki rosnących cen ropy naftowej. Wśród proponowanych działań znalazły się: praca zdalna, rezygnacja z podróży samolotem oraz zmniejszenie prędkości samochodów o co najmniej 10 km/h – podała agencja Reuters.

REKLAMA

Plastik znika z lasów, ale system kaucyjny wciąż ma słabe punkty. Minister o planach
19 mar 2026

System kaucyjny działa, ponieważ odpady znikają m.in. z lasów, ale są problemy, które będą usuwane z systemu - poinformowała w czwartek ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska. Zaznaczyła, że resort na razie nie planuje jednak reformy systemu.
Nowoczesny samorząd 2026: 5 wyzwań Smart City - komentarze prawników
19 mar 2026

Nowoczesny samorząd 2026 czyli jaki? Ten rok przyniesie polskim jednostkom samorządu terytorialnego konieczność wdrażania dojrzałych, odpowiedzialnych i zgodnych z prawem rozwiązań Smart City. Oto 5 głównych wyzwań inteligentnych miast wzbogaconych o komentarze prawników.

Pacjenci ocenili nowy system umawiania wizyt. Takich wyników w polskiej służbie zdrowia jeszcze nie było
19 mar 2026

Kolejki do specjalistów, telefony do przychodni zajęte godzinami, terminy za pół roku - tak wygląda codzienność milionów Polaków próbujących dostać się do lekarza w ramach NFZ. Ministerstwo Zdrowia twierdzi jednak, że ma rozwiązanie, które już zaczęło to zmieniać. I prezentuje twarde dane oraz wyniki badania satysfakcji, które zaskoczą nawet umiarkowanych optymistów.
Czy pracownicy socjalni muszą zapowiadać swoje wizyty w rodzinach dysfunkcyjnych?
19 mar 2026

Rodzinny wywiad środowiskowy pracownik socjalny przeprowadza w godzinach pracy ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że prowadzi prace legislacyjne dotyczące zmian w rozporządzeniu w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

REKLAMA

Polska tonie w śmieciach: 377 kg odpadów na mieszkańca rocznie. Niepokojące dane GUS
18 mar 2026

Między 2014 a 2024 r. średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez przeciętnego Polaka wzrosła o ponad 40 proc. do 377 kg - wynika z danych GUS. Stowarzyszenie Polski Recykling wskazuje, że ilość odpadów kierowanych do recyklingu nie rośnie tak szybko jak selektywna zbiórka.
Gdzie wyrzucać zepsute zabawki na baterie, maskotki, zużyte lalki, ciastolinę? Jeden błąd w segregacji może sporo kosztować
17 mar 2026

Segregacja odpadów jest obowiązkowa: także zużytych zabawek nie wolno wrzucać bez namysłu do odpadów zmieszanych. Błąd w segregacji zepsutych zabawek może być kosztowny: skutkuje podniesieniem opłaty za odbiór śmieci nawet czterokrotnie. Gdzie wyrzucić zepsutą zabawkę? Do zmieszanych, elektrośmieci czy do plastiku i od czego to zależy?
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA