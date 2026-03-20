Miasta w Polsce stawiają na zieleń - lasy zajmują coraz więcej miejsca. Oto liderzy

Polskie miasta zwiększają powierzchnię lasów mimo presji inwestycyjnej i ekspansji zabudowy – wynika z danych portalu GetHome.pl. Największy przyrost w ciągu ostatnich pięciu lat odnotował Wrocław, a liderem pod względem udziału terenów leśnych pozostaje Zielona Góra.

Według raportu największy przyrost powierzchni lasów miał Wrocław; ich powierzchnia wzrosła o 807 ha, czyli o 54 proc. – z ok. 1,5 tys. ha w 2020 roku do blisko 2,3 tys. ha w 2025 roku. W Poznaniu powierzchnia lasów zwiększyła się o ok. 500 ha, czyli o 15 proc., a w Krakowie o ok. 250 ha, co oznacza wzrost o 18 proc. Jak podkreślają autorzy raportu, wzrosty te nastąpiły bez zmian granic administracyjnych miast.

Wzrost powierzchni lasów w miastach

W innych ośrodkach skala zmian była mniejsza, choć ogólnie nie zaobserwowano zjawiska „wypychania lasów” przez zabudowę. Przykładem jest Warszawa, gdzie mimo intensywnego rozwoju powierzchnia lasów wzrosła o 13 ha i wynosi obecnie blisko 8 tys. ha. Charakterystyczne dla stolicy są tzw. kliny zieleni, przecinające dzielnice takie jak Wawer, Bielany czy Ursynów. Obecnie udział lasów w powierzchni Warszawy wynosi 15 proc.

Liderzy zalesienia w Polsce

Pod względem udziału lasów w powierzchni miasta liderem pozostaje Zielona Góra – lasy zajmują tam 55 proc. obszaru. Na drugim miejscu znajdują się Katowice (42 proc.), które mimo przemysłowego wizerunku należą dziś do najbardziej zielonych miast w kraju. Ponad 20-proc. udział lasów notują także: Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn i Kielce.

Miasta takie jak Białystok, Gdańsk, Szczecin, Lublin czy Opole tworzą grupę o średnim poziomie zalesienia, z kilkunastoprocentowym udziałem terenów leśnych. Z kolei Łódź, Rzeszów czy Gorzów Wielkopolski pozostają poniżej 10 proc., głównie ze względu na uwarunkowania geograficzne i historyczne.

W raporcie wskazano, że coraz większą rolę odgrywa koncepcja tzw. lasów społecznych, zakładająca zmianę sposobu zarządzania terenami leśnymi w miastach – z większym naciskiem na funkcje rekreacyjne, edukacyjne i ochronę bioróżnorodności. Pilotaż programu rozpoczął się w 2024 r. i dotyczył m.in.: Warszawy, Katowic, Torunia, Bydgoszczy, Wrocławia i Kielc, obejmując ponad 78 tys. ha.

Znaczenie lasów dla miast

Autorzy raportu podkreślili, że lasy pełnią kluczową rolę w miastach jako naturalne „klimatyzatory” – regulują temperaturę, poprawiają jakość powietrza i wspierają retencję wody. W ostatnich latach coraz częściej są traktowane jako strategiczny zasób społeczny, a nie wyłącznie gospodarczy.