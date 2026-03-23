Złagodzenie wymagań dotyczących toalet i pomieszczeń socjalnych w pracy. Przesunięto też termin na wdrożenie zmian

Czy dostęp do pomieszczenia socjalnego i toalety odpowiadającej określonym standardom może być w XXI wieku tematem podlegającym długotrwałej dyskusji? Jak się okazuje, tak. Pracodawcom samorządowym od 2022 r. nie udało się dostosować infrastruktury do wymagań wynikających z przepisów, a resort właśnie postanowił złagodzić wymagania. Co czeka pracowników zatrudnionych jako kierowcy?

Uprawnienia kierowców komunikacji miejskiej

W kwietniu 2022 r. weszły w życie przepisy dotyczące warunków pracy osób prowadzących pojazdy na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej, w tym dotyczące dostępu do toalety i pomieszczenia socjalnego. Samorządy dostały aż 36 miesięcy na dostosowanie się do zawartych w nich wymagań i wprowadzenie niezbędnych zmian w funkcjonującej infrastrukturze. I choć mogło się wydawać, że był to długi czas, to jednak w praktyce okazało się, że dotrzymanie terminu nie jest możliwe. Jakie wymagania wprowadziły przepisy? Pracodawca będący operatorem lub przewoźnikiem publicznego transportu zbiorowego współfinansowanego za pośrednictwem rekompensaty, o której mowa w ustawie z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, miał zapewnić kierującym pojazdami na liniach komunikacyjnych możliwość skorzystania z:

1) toalety podstawowej – nie rzadziej niż co 180 min pracy;

2) pomieszczenia socjalnego – nie rzadziej niż co 240 min pracy.

Toaleta podstawowa powinna być:

1) być zlokalizowana w odległości nie większej niż 250 m od miejsca wyznaczonego do postoju pojazdu;

2) być wyposażona we właściwe środki higieny osobistej i oświetlenie;

3) mieć zapewnioną obsługę w zakresie zachowania czystości;

4) być przyłączona do sieci energetycznej, kanalizacyjnej oraz wodociągowej;

5) mieć ograniczony dostęp dla osób z zewnątrz.

Liczba toalet dostosowana do liczby pracowników

Dodatkowo liczba toalet miałaby być m.in. dostosowana do planowanej liczby pracowników przebywających na krańcu linii komunikacyjnej, a przepisy wymagały również, aby znajdowało się w niej co najmniej po jednej umywalce, misce ustępowej i pisuarze, pod warunkiem, że jest mniej niż 10 miejsc postojowych. Konkretne wymagania sformułowano również wobec pomieszczeń socjalnych, które na przykład powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 250 m od miejsca wyznaczonego do postoju pojazdu, mierzonej po najkrótszej trasie dojścia od pojazdu do pomieszczenia socjalnego, a także być ogrzewane, oświetlone i wentylowane oraz posiadać odpowiednie wyposażenie takie jak np. zlewozmywak z bieżącą wodą, ciepłą i zimną, czy wodę zdatną do picia i środki higieny osobistej.



Choć dla osoby postronnej wymagania te nie wydają się być szczególnie wygórowane, to jednak okazało się, że samorządy nie były w stanie łatwo się do nich dostosować, co miało związek między innymi z tym, że aby to zrobić, w wielu przypadkach musiały najpierw zmierzyć się z takimi problemami, jak nieuregulowany stan prawny nieruchomości czy konieczność zapewnienia podłączenie do sieci energetycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej.



To dlatego Minister Infrastruktury zgodził się na przesunięcie terminu na 30 kwietnia 2026 r., a przedstawiciele samorządów zadeklarowali, że do tego czasu uporają się z zarówno z problemami natury prawnej, jak i budowlanej, a pracownikom, których dotyczą omawiane regulacje, zostaną zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Złagodzenie wymagań i kolejne przesunięcie terminu

W marcu 2026 r. wiemy już jednak, że deklaracje te okazały się być zbyt optymistyczne, a Ministerstwo Infrastruktury opublikowało kolejny projekt nowelizacji przepisów. Tym razem nie chodzi już jednak tylko o zmianę terminu. Jak wynika z projektu, przepisy w nowym brzmieniu będą dopuszczały stosowanie tymczasowych obiektów budowlanych (np. kontenerów modułowych) tam, gdzie postawienie budynku socjalno-sanitarnego nie będzie możliwe. Zwiększą też dopuszczalną odległość toalety i pomieszczenia socjalnego od przystanku końcowego z 250 m do 350 m. Dopuszczalne będzie również stosowanie alternatywnych rozwiązań w sytuacjach, gdy nie jest możliwe podłączenie toalet do sieci wodociągowej. Termin na wdrożenie zmian ma zostać wydłużony do końca 2026 roku.