REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Ponad 1300 uwag do programu „Czyste Powietrze". Kiedy pierwsze zmiany?

Ponad 1300 uwag do programu „Czyste Powietrze”. Kiedy pierwsze zmiany?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 kwietnia 2026, 10:39
fot. Katarzyna Wojtasik/Shutterstock
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Podczas konsultacji „Czystego Powietrza” zgłoszono ponad 1,3 tys. uwag, a pierwsze korekty programu będą najpóźniej od lipca – przekazał PAP wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda. Pierwsze zmiany mają dotyczyć np. złagodzenia wymogu posiadania nieruchomości przez trzy lata, by ubiegać się o dotacje.

Konsultacje dotyczące zmian w programie „Czyste Powietrze”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od 16 lutego do 16 marca br. prowadził konsultacje dotyczące zmian w programie „Czyste Powietrze”. Wiceszef Funduszu Robert Gajda poinformował w rozmowie z PAP, że w konsultacjach wzięło udział ponad 1,4 tys. osób – m.in. przedstawicieli wykonawców, organizacji pozarządowych, samorządów. - Łącznie otrzymaliśmy ponad 1300 wiadomości zawierających propozycje zmian programu, z których wiele dotyczyło tych samych zagadnień - dodał.

REKLAMA

REKLAMA

Na część proponowanych zmian będzie musiał się zgodzić Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), sprawujący pieczę nad Funduszem Modernizacyjnym, z którego finansowane jest „Czyste Powietrze”.

Jedną z postulowanych zmian jest złagodzenie wymogu posiadania nieruchomości przez trzy lata. Po ubiegłorocznej, uszczelniającej reformie programu trzeba udowodnić, że jest się właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości przez minimum trzy lata (z wyjątkiem spadków), aby brać udział w programie. Wymóg ten został wprowadzony m.in. po to, by ograniczyć sztuczne dzielenie nieruchomości oraz uniemożliwić sytuację, kiedy jeden właściciel otrzymywał dotacje na kilka domów.

Proponowane zmiany

Kolejna proponowana korekta przewiduje, że beneficjent programu nie będzie musiał wykonywać pełnej czy pogłębionej termomodernizacji, wynikającej z audytu energetycznego budynku. Korzystający z programu muszą obecnie przeprowadzić audyt energetyczny przed inwestycją, a po niej - uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, które pokazuje, jak termomodernizacja przyczyniła się np. do ograniczenia zużycia ciepła.

REKLAMA

Postulaty dotyczyły również wydłużenia czasu na rozliczenie prefinansowania przy wypłacie zaliczki ze 120 do 180 dni, a także wprowadzenia tzw. bonu, z którego będzie można sfinansować audyt energetyczny za pośrednictwem operatorów gminnych.



Postulowano też przygotowanie listy wykonawców w „Czystym Powietrzu”. Gajda przekazał, że podczas konsultacji podnoszono kwestię waloryzacji kwot dotacji dla poszczególnych kosztów kwalifikowanych w programie. Dotyczą one głównie maksymalnych stawek dotacji w zakresie prac termomodernizacyjnych.

W ub.r. NFOŚiGW wprowadził tabelę kosztów jednostokowych, by ograniczyć nadużycia; określa ona rekomendowane koszty kwalifikowane np. ocieplenia ściany czy stropu, stolarki okiennej lub drzwiowej oraz odpowiadające im maksymalne kwoty dotacji.

Waloryzacja raz w roku?

- Chcemy to waloryzować raz w roku. Jeśli inflacja będzie wysoka, a tak było np. dwa lata temu, będziemy reagować szybciej, choć obecnie nie widzimy takiej potrzeby – powiedział Gajda.

Jedną z postulowanych zmian jest także wprowadzenie trójstronnych umów między wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (to do wfośigw składa się wnioski o dotacje), właścicielem domu i wykonawcą inwestycji (np. termomodernizacji). Obecnie to właściciel domu podpisuje umowę z wfośigw i to ten pierwszy jest z niej w pełni rozliczany.

Gajda wyjaśnił, że pomysł ten podczas konsultacji ewoluował w kierunku zabezpieczeń/weksli, które byłyby stosowane przy zaliczkowaniu inwestycji i wystawiane na wykonawcę. – Czasami firmy biorą zaliczkę na inwestycję i nie rozliczają się z niej, pozostawiając beneficjenta z problemem. Proponowanym wekslem chcemy go zabezpieczyć – powiedział.

Wiceszef Funduszu poinformował, że wiele uwag dotyczyło stworzenia listy wykonawców w „Czystym Powietrzu”. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami taka lista miała się pojawić w II kwartale br.

Gajda wyjaśnił, że problematyczne jest określenie obiektywnych kryteriów, jakie musiałyby spełnić firmy, aby znaleźć się na liście. – Były głosy za i przeciw tej liście. Wyzwaniem jest określenie najbardziej zobiektywizowanych kryteriów. Jednym z nich mogłaby być kwestia liczby zrealizowanych inwestycji w stosunku do tych nierozliczonych, ale to kryterium nie zawsze może być sprawiedliwe dla wszystkich firm. Cały czas nad tym pracujemy z Instytutem Ochrony Środowiska, nasze propozycje konsultujemy z UOKiK – dodał.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Przedstawiciel Fundusz przyznał, że problematyczny jest też potencjalny konflikt interesów na linii operatorzy programu (głównie przedstawiciele samorządów lub wfośigw), wymagani przy najwyższych dotacjach, a działające na ich terenie firmy, które mogłyby się znaleźć na takiej liście lub nie.

– Obecnie operator na wyraźną prośbę beneficjenta może przedstawić mu przynajmniej trzy rekomendacje co do potencjalnych wykonawców inwestycji. Beneficjent sam dokonuje wyboru konkretnej firmy w każdym przypadku, jeżeli korzysta w tym zakresie z pomocy operatora (...). Mieliśmy jednak sygnały, że operatorzy mieli swoich „wybrańców”. Jeśli taka sytuacja się potwierdzi, można stracić funkcję operatora – wskazał Gajda.

Wiceprezes przekazał, że uwagi z konsultacji są obecnie opracowywane przez NFOŚiGW i pierwszych zmian w „Czystym Powietrzu” będzie można się spodziewać najpóźniej w lipcu. – Jeśli wszystko się uda, chcemy zakończyć prace do końca drugiego kwartału, czyli najpóźniej od lipca zaczęłyby funkcjonować. Kolejne zmiany, na które musi wydać zgodę EBI, mogą się pojawić po nowym roku – poinformował Gajda.

Od lipca – jak przekazał wiceszef NFOŚiGW – mogłyby wejść zmiany dotyczące m.in. złagodzenia wymogu posiadania nieruchomości przez trzy lata, waloryzacji kosztów kwalifikowanych czy wydłużenia czasu na rozliczenie prefinansowania przy wypłacie zaliczki. Zgodę EBI musi uzyskać np. kwestia ograniczenia termomodernizacji, jaka wynika z audytu energetycznego budynku, czy ewentualne weksle zabezpieczające przy zaliczkach.

W ramach nowej odsłony programu, która ruszyła z końcem marca 2025 r., złożono ponad 58 tys. wniosków o dofinansowanie na kwotę 3,63 mld zł.

Powiązane
Podwyżka emerytury po wyroku TK - dla kogo i ile? Adwokat radzi: jak napisać pismo do ZUS, wznowić postępowanie, odwołać się do sądu
Podwyżka emerytury po wyroku TK - dla kogo i ile? Adwokat radzi: jak napisać pismo do ZUS, wznowić postępowanie, odwołać się do sądu
Małżonkowie przekroczyli limit 112 000 zł. Czy skarbówka zabierze im ulgę na dzieci?
Małżonkowie przekroczyli limit 112 000 zł. Czy skarbówka zabierze im ulgę na dzieci?
Dają zarobić nawet 16 tysięcy złotych i… biją się o ludzi do pracy. Ten biznes coraz lepiej kręci się w Polsce
Dają zarobić nawet 16 tysięcy złotych i… biją się o ludzi do pracy. Ten biznes coraz lepiej kręci się w Polsce
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
05 kwi 2026

Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.
Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący
05 kwi 2026

Wielkanoc to okres spotkań z bliskimi i spożywania tradycyjnych dań, jednak – jak podkreśliła w rozmowie z PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu – dla naszego zdrowia najważniejsze są codzienne nawyki, zbilansowana dieta oraz zachowanie umiaru.
Wielkanoc w Tatrach? Nad Morskie Oko nie pójdziecie
05 kwi 2026

W Tatrach w Niedzielę Wielkanocną jest słonecznie, jednak warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej pozostają trudne – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Nadal zamknięte są trzy doliny, w tym szczególnie zagrożona lawinami popularna droga do Morskiego Oka.
Ponad 1300 uwag do programu „Czyste Powietrze”. Kiedy pierwsze zmiany?
05 kwi 2026

Podczas konsultacji „Czystego Powietrza” zgłoszono ponad 1,3 tys. uwag, a pierwsze korekty programu będą najpóźniej od lipca – przekazał PAP wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda. Pierwsze zmiany mają dotyczyć np. złagodzenia wymogu posiadania nieruchomości przez trzy lata, by ubiegać się o dotacje.

REKLAMA

Pogoda na Wielkanoc 2026. Mogą być nawet przymrozki
04 kwi 2026

W niedzielę wielkanocną na południowym zachodzie i południu termometry mogą pokazać do 21 st. C; niewykluczone, że będą występowały również burze - poinformowała PAP synoptyk IMGW Anna Gryczman. Dodała, że w lany poniedziałek nastąpi znaczne ochłodzenie z przelotnymi opadami deszczu.
Świdnik z historycznym porozumieniem inwestycyjnym. Miliony na śmigłowce!
03 kwi 2026

Ministerstwo Finansów i Gospodarki podpisało z Leonardo PZL-Świdnik pierwsze w Polsce podatkowe Porozumienie Inwestycyjne zawarte na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Spółka otrzyma także grant w wysokości 26,6 mln zł w zamian za zobowiązanie do zainwestowania łącznie około 200 mln zł w latach 2024–2028. To dobra wiadomość nie tylko dla zakładów w Świdniku, ale też dla całego polskiego przemysłu śmigłowcowego.
Zmieni się wzór paszportu, dokument zostanie wysłany do obywatela. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
02 kwi 2026

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o pracach nad przepisami, które mają umożliwić wysyłanie paszportów do obywateli. Resort zapowiada także zmianę wzoru dokumentu. Od kiedy zmiany wejdą w życie?
Nawet 60 mln zł dla samorządów. Ruszył ważny nabór na walkę z odpadami – gminy mają czas do końca kwietnia
01 kwi 2026

Rząd uruchamia nowe wsparcie dla samorządów na walkę z odpadami z plastiku. Do podziału jest aż 60 mln zł, a środki mają realnie odciążyć budżety gmin i poprawić czystość przestrzeni publicznej.

REKLAMA

Dopłaty dla pszczelarzy startują 1 kwietnia - 50 zł za każdy ul
31 mar 2026

Od 1 kwietnia br. pszczelarze będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa do hodowli przezimowanych rodzin pszczelich - poinformowała we wtorek ARiMR. W tym roku, tak jak w poprzednich latach, pomoc wyniesie 50 zł za jeden ul.
Czy w gabinecie lekarskim może być kamera?
30 mar 2026

Stosowanie monitoringu wizyjnego w gabinetach lekarskich, dentystycznych oraz w innych miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych nabiera coraz większego znaczenia, zarówno z perspektywy bezpieczeństwa pacjentów, jak i ochrony personelu oraz mienia. Dla wielu lekarzy oraz lekarzy dentystów nagranie momentu udzielania świadczenia stanowiłoby ważny dowód w sporze z pacjentem. Jednocześnie monitorowanie obrazu i dźwięku jest jedną z bardziej inwazyjnych form przetwarzania danych osobowych.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA