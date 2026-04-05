Wielkanoc w Tatrach? Nad Morskie Oko nie pójdziecie

W Tatrach w Niedzielę Wielkanocną jest słonecznie, jednak warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej pozostają trudne – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Nadal zamknięte są trzy doliny, w tym szczególnie zagrożona lawinami popularna droga do Morskiego Oka.

Trudne warunki w Tatrach

Jak przekazały służby TPN w komunikacie, powyżej górnej granicy lasu wiele tras nie zostało jeszcze przetartych. Dodatkowym utrudnieniem jest silny wiatr, który pogarsza komfort i bezpieczeństwo poruszania się. TPN podkreśla, że w takich warunkach wędrówki wymagają doświadczenia w zimowej turystyce wysokogórskiej oraz odpowiedniego wyposażenia, takiego jak raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC.

Utrudnienia występują także na niżej położonych odcinkach szlaków. Na trasie między Wielką Polaną Małołącką a Przysłopem Miętusim zalegają powalone przez śnieg drzewa. Jak zaznacza park, przeszkody te będą sukcesywnie usuwane.

TPN przypomina, że 3 kwietnia ponownie otwarto szlaki turystyczne na terenie parku, które wcześniej – od 31 marca – były zamknięte z powodu wysokiego, czwartego stopnia zagrożenia lawinowego oraz licznych zniszczeń w drzewostanie spowodowanych ciężkim, mokrym śniegiem. Nadal zamknięte pozostają jednak droga do Morskiego Oka oraz Dolina Roztoki wraz z Doliną Pięciu Stawów Polskich – do odwołania.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego

W Tatrach obowiązuje obecnie trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana z podłożem umiarkowanie lub słabo, a wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy niewielkim dodatkowym obciążeniu, zwłaszcza na stokach wskazanych w komunikacie lawinowym. W określonych warunkach mogą samoczynnie schodzić także duże, a sporadycznie bardzo duże lawiny.

Jak informują ratownicy TOPR, na niedzielę prognozowane jest znaczne ocieplenie – izoterma 0 st. C może sięgnąć poziomu około 2700 m n.p.m. Na stokach nasłonecznionych śnieg stanie się bardzo wilgotny, co zwiększy ryzyko lawin z mokrego śniegu i będzie głównym zagrożeniem. Z kolei w miejscach zacienionych utrzymywać się będą słabiej związane warstwy śniegu oraz deski przewianego śniegu, na które wzrost temperatury może wpłynąć destabilizująco.

Ratownicy apelują o rozwagę i dostosowanie planów do aktualnych warunków, podkreślając, że mimo poprawy pogody sytuacja lawinowa pozostaje poważna.