Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego

Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego

17 kwietnia 2026, 15:01
oprac. Łucja Orzeł
Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego
Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego
Shutterstock

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował, że powołany zostanie specjalny zespół do spraw dzików złożony z ekspertów.

- Ma być to zespół ekspercki składający się oczywiście z przedstawicieli instytucji, które ustawowo zajmują się tym zagadnieniem, ale również środowiska naukowego. Będziemy też oczekiwać od strony społecznej, że ona też zaproponuje swoich ekspertów - powiedziała PAP koordynatorka ds. Zielonej Warszawy Magdalena Młochowska.

Populacja dzików w stolicy jest ogromna

Zaznaczyła, że populacja dzików w stolicy jest ogromna, co widać w przestrzeni publicznej.

Według ostatnich badań populacja dzików w Warszawie liczy ponad 3 tys. osobników. W tym roku również zostały przeprowadzone naloty, na podstawie których wyliczane są dane, a wyniki będą dostępne w czerwcu.

- Przy ASF, według zaleceń głównego inspektora weterynarii, wskaźnik utrzymania wielkości populacji wynosi od 0,5 do 1 dzika na kilometr kwadratowy. Liczyliśmy dziki w Warszawie z pominięciem Śródmieścia, Ochoty, Ursusa i Woli. Co daje około 390 kilometrów kwadratowych i wyszło nam, że na tym terenie jest 3031 dzików, wychodzi więc, mniej więcej, 8 dzików na kilometr kwadratowy - wyjaśniła Młochowska.

Zaznaczyła, że gdyby policzyć tylko warszawskie lasy miejskie to wyszłoby, że na kilometr kwadratowy przypadają 44 dziki.

Skala problemu dzików w stolicy

Podkreśliła, że powoli zaczyna się mówić o dziku miejskim, czyli populacji, która na tyle długo już bytuje na terenie miasta, że nauczyła się, że jest to ich terytorium bytowania i żerowania.

Warszawa wchodzi w skład obszarów objętych ograniczeniami afrykańskiego pomoru świń i w związku z tym nie ma możliwości odłowu i wywiezienia zwierząt, tak jak było to możliwe w stolicy przed pojawieniem się ASF.

- Przed 2017 rok rocznie wywoziliśmy tysiąc dzików z Warszawy i to sprawiało, że nawet jak ta populacja utrzymywała się w miarę na tym samym poziomie, to cały czas pojawiały się nowe dziki, nie nauczone życia w mieście - dodała.

Przekazała, że była w Ministerstwie Rolnictwa, gdzie pytała czy istnieje w ogóle jakakolwiek szansa innych rozwiązań niż uśmiercanie. - Dostałam jasną informację, że sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest jedną z gorszych sytuacji w Europie, więc trudno oczekiwać, że dla Polski ktoś wymyśliłby zupełnie inne rozwiązanie. Inna kwestia jest taka, że w innych krajów europejskich problem zabijania dzików nie jest czymś, co budzi tak duże emocje wśród społeczeństwa, więc też nawet nie ma wielkiej woli do zmian zapisów tego rozporządzenia - podkreśliła.

Szerokim echem odbiło się kilka sytuacji, gdzie lochy z warchlakami były uśmiercane na oczach mieszkańców, w tym dzieci. Tak było m.in. na Bemowie czy w Wielkanoc na Mokotowie. Lasy Miejskie przeprosiły za takie zdarzenia, a prezydent Warszawy zapewnił, że wydał już stosowne decyzje, by uśmiercanie dzików nie odbywało się na oczach mieszkańców.

Statystyki odstrzału dzików

Od początku roku do marca odstrzelono 75 dzików. Przez cały 2025 r. – 464. Dyrektor Lasów Miejskich Warszawa Karol Podgórski przekazał, że w 2025 r. najwięcej dzików zredukowano w dzielnicach Wawer i Białołęka – odpowiednio 177 i 162 osobniki.

W środę przed stołecznym ratuszem odbyła się demonstracja przeciwko odstrzałowi dzików.

Źródło: PAP
Bezpłatny meleks dla seniorów i osób z niepełnosprawnością w ramach nowej inicjatywy. Można korzystać już od kwietnia 2026
17 kwi 2026

Od kwietnia 2026 roku w jednym z polskich miast została uruchomiona ciekawa inicjatywa. Ruszyła nowa, bezpłatna usługa transportu meleksowego, która ma na celu ułatwienie dotarcia do pewnych miejsc. Dowiedz się, kto może z niej skorzystać, kiedy i jak zarezerwować przejazd.
W tym mieście jest najmłodsza starówka w Polsce. Odbudowano ją metodą retrowersji
17 kwi 2026

Elbląg świętuje w tym roku 780-lecie nadania praw miejskich, ale elbląska starówka jest najmłodsza w Polsce. Odbudowa prawie całkowicie zniszczonego w 1945 r. Starego Miasta rozpoczęła się 40 lat temu i trwa do dziś.
Gdzie wyrzucić dziurawą skarpetkę? Zasady segregacji odpadów. Można dostać mandat?
16 kwi 2026

Już od ponad roku ubrania, buty i tekstylia muszą trafiać do selektywnej zbiórki w punktach PSZOK. Nie wyrzucamy ich do odpadów zmieszanych. Powstaje jednak przyziemne pytanie - co z dziurawą skarpetką? Na jej przykładzie tłumaczymy nowe zasady segregacji odpadów tekstylnych.

Wstrząsający raport NIK: Niskie wynagrodzenia, nierzetelne oceny okresowe, fikcyjne osiągnięcia. Nieprawidłowości w urzędach
16 kwi 2026

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła informację o wynikach kontroli „Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej”. Skontrolowano 17 urzędów różnych szczebli, w tym cztery urzędy gmin. NIK sprawdzała zarówno sposób organizacji pracy urzędników jak i kwestie płacowe.
Globalne decyzje, lokalne skutki. Co naprawdę kształtuje przyszłość Polski? [Komentarz Strategiczny]
15 kwi 2026

Polska eksportuje do Chin tyle samo co Niemcy. Jednocześnie jest największym importerem uzbrojenia w Europie. Te dwa fakty dobrze pokazują, w jakim momencie jesteśmy. Z jednej strony rosnące powiązania gospodarcze ze światem, z drugiej – rosnące poczucie zagrożenia i potrzeba bezpieczeństwa.
Nowe zasady wynagradzania w budżetówce? MF pracuje nad zmianami
15 kwi 2026

MF pracuje nad projektem dotyczącym kierunków zmian w systemie kształtowania wynagrodzeń w sektorze finansów publicznych - poinformował wiceminister finansów Jurand Drop, cytowany w komunikacie po posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.
Planowanie budżetowe na 2027 rok na nowych zasadach. Znamy już postanowienia projektu w zakresie zmian w klasyfikacji budżetowej
14 kwi 2026

Planowanie budżetowe na 2027 rok odbędzie się już na nowych zasadach, czyli na podstawie przepisów wykonawczych uchwalonych na podstawie zmienionego upoważnienia ustawowego. Co się zmienia i dla kogo będzie miało to kluczowe znaczenie? Znamy treść projektu i uzasadnienia do niego.

Po pierwsze schrony - samorządy muszą zmienić priorytet
14 kwi 2026

Po pierwsze schrony - miejsca Doraźnego Schronienia (MDS) powinny być organizowane później. Samorządy muszą zmienić priorytet. W scenariuszu nagłego ataku MDS-y nie spełniają swojej funkcji, a wówczas bardziej racjonalna jest ewakuacja ludności.

Diagnostyka onkologiczna dla pacjentów z kartą DiLO bez limitów i bez opłat
14 kwi 2026

Ministerstwo Zdrowia przekazało we wtorek na platformie X, że pacjenci onkologiczni korzystają z priorytetowego dostępu do diagnostyki i zaznaczyło, że nie planuje zmian w tym obszarze.
