Stolica walczy z dzikami. Jest decyzja Trzaskowskiego

- Ma być to zespół ekspercki składający się oczywiście z przedstawicieli instytucji, które ustawowo zajmują się tym zagadnieniem, ale również środowiska naukowego. Będziemy też oczekiwać od strony społecznej, że ona też zaproponuje swoich ekspertów - powiedziała PAP koordynatorka ds. Zielonej Warszawy Magdalena Młochowska.

Populacja dzików w stolicy jest ogromna

Zaznaczyła, że populacja dzików w stolicy jest ogromna, co widać w przestrzeni publicznej.

Według ostatnich badań populacja dzików w Warszawie liczy ponad 3 tys. osobników. W tym roku również zostały przeprowadzone naloty, na podstawie których wyliczane są dane, a wyniki będą dostępne w czerwcu.

- Przy ASF, według zaleceń głównego inspektora weterynarii, wskaźnik utrzymania wielkości populacji wynosi od 0,5 do 1 dzika na kilometr kwadratowy. Liczyliśmy dziki w Warszawie z pominięciem Śródmieścia, Ochoty, Ursusa i Woli. Co daje około 390 kilometrów kwadratowych i wyszło nam, że na tym terenie jest 3031 dzików, wychodzi więc, mniej więcej, 8 dzików na kilometr kwadratowy - wyjaśniła Młochowska.

Zaznaczyła, że gdyby policzyć tylko warszawskie lasy miejskie to wyszłoby, że na kilometr kwadratowy przypadają 44 dziki.

Skala problemu dzików w stolicy

Podkreśliła, że powoli zaczyna się mówić o dziku miejskim, czyli populacji, która na tyle długo już bytuje na terenie miasta, że nauczyła się, że jest to ich terytorium bytowania i żerowania.

Warszawa wchodzi w skład obszarów objętych ograniczeniami afrykańskiego pomoru świń i w związku z tym nie ma możliwości odłowu i wywiezienia zwierząt, tak jak było to możliwe w stolicy przed pojawieniem się ASF.

- Przed 2017 rok rocznie wywoziliśmy tysiąc dzików z Warszawy i to sprawiało, że nawet jak ta populacja utrzymywała się w miarę na tym samym poziomie, to cały czas pojawiały się nowe dziki, nie nauczone życia w mieście - dodała.

Przekazała, że była w Ministerstwie Rolnictwa, gdzie pytała czy istnieje w ogóle jakakolwiek szansa innych rozwiązań niż uśmiercanie. - Dostałam jasną informację, że sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest jedną z gorszych sytuacji w Europie, więc trudno oczekiwać, że dla Polski ktoś wymyśliłby zupełnie inne rozwiązanie. Inna kwestia jest taka, że w innych krajów europejskich problem zabijania dzików nie jest czymś, co budzi tak duże emocje wśród społeczeństwa, więc też nawet nie ma wielkiej woli do zmian zapisów tego rozporządzenia - podkreśliła.

Szerokim echem odbiło się kilka sytuacji, gdzie lochy z warchlakami były uśmiercane na oczach mieszkańców, w tym dzieci. Tak było m.in. na Bemowie czy w Wielkanoc na Mokotowie. Lasy Miejskie przeprosiły za takie zdarzenia, a prezydent Warszawy zapewnił, że wydał już stosowne decyzje, by uśmiercanie dzików nie odbywało się na oczach mieszkańców.

Statystyki odstrzału dzików

Od początku roku do marca odstrzelono 75 dzików. Przez cały 2025 r. – 464. Dyrektor Lasów Miejskich Warszawa Karol Podgórski przekazał, że w 2025 r. najwięcej dzików zredukowano w dzielnicach Wawer i Białołęka – odpowiednio 177 i 162 osobniki.

W środę przed stołecznym ratuszem odbyła się demonstracja przeciwko odstrzałowi dzików.