W Kozienicach odbyły się obchody 30-lecia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Kozienice a niemiecką Gminą Związkową Göllheim. Uroczystość podkreśliła znaczenie wieloletnich relacji, które przez trzy dekady rozwijały się wokół wspólnych wartości, wzajemnego szacunku i otwartości na współpracę.

Kozienice i Göllheim - dekady partnerstwa i współpracy samorządów

W 1996 roku została podpisana umowa o partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Kozienice a Gminą Związkową Göllheim z Nadrenii Palatynatu. 12 czerwca 2026 roku w Kozienicach odbyły się uroczyste obchody 30 rocznicy tego wydarzenia.

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Jubileusz zgromadził przedstawicieli samorządów z Polski, Niemiec, Ukrainy i Włoch. W obchodach uczestniczyły delegacje zaprzyjaźnionych miast partnerskich z Ukrainy – Chuhuiva i Miżhirji oraz z Włoch – Lanuvio i Marano Equo.

Dąb w parku i koncert jubileuszowy

Obchody rozpoczęły się w wyjątkowy sposób. Burmistrz Gminy Kozienice Mariusz Prawda oraz burmistrz Gminy Związkowej Göllheim Steffen Antweiler wspólnie posadzili „Drzewo Przyjaźni” w Parku Królewskim w Kozienicach. Odsłonili też pamiątkowe tablice upamiętniające trzy dekady partnerstwa.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele wszystkich partnerskich samorządów Kozienic. Symbolicznym zwieńczeniem obchodów był koncert jubileuszowy „Dźwięki, które łączą”. Na scenie wystąpili uczniowie, nauczyciele i absolwenci Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Kozienicach, prezentując program inspirowany kulturą państw współpracujących z Gminą Kozienice.

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Kozienice – współpraca z zagranicznymi samorządami

Gmina Kozienice utrzymuje ścisłe kontakty z zagranicznymi gminami:

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