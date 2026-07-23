REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Gospodarka komunalna » Karton po mleku wyrzucić do plastiku czy zmieszanych? Zła segregacja śmieci może oznaczać podwyżkę opłaty

Karton po mleku wyrzucić do plastiku czy zmieszanych? Zła segregacja śmieci może oznaczać podwyżkę opłaty

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 lipca 2026, 09:35
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
gdzie wyrzucić karton po mleku
Karton po mleku wyrzucić do plastiku czy zmieszanych? Zła segregacja śmieci może oznaczać podwyżkę opłaty
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Do jakiego pojemnika wyrzucić karton po mleku: do plastiku czy zmieszanych? Polacy często nie wiedzą i robią to źle. Tymczasem warto odpowiednio segregować śmieci, ponieważ błędy mogą skutkować podwyżką opłaty za wywóz śmieci - nawet czterokrotną.

Gdzie wyrzucić karton po mleku?

Warto odpowiednio segregować odpady. W razie przyłapania na błędzie, można zostać ukaranym podwyżką opłaty za wywóz śmieci. Czasami jest to nawet czterokrotność podstawowej opłaty. Zatem gdzie wyrzucić karton po mleku? To opakowanie wielomateriałowe. Mimo że wygląda na opakowanie papierowe, składa się także z plastiku i folii aluminiowej. Nie wyrzucamy więc kartonu po mleku do papieru. Właściwym koszem na śmieci będzie żółty - metal i tworzywa sztuczne.

REKLAMA

REKLAMA

karton po mleku gdzie wyrzucić śmieci

Karton po mleku - gdzie wyrzucić?

Shutterstock

Gdzie wyrzucać małe kartoniki po mleku?

Małe kartoniki po mleku, często z dołączonymi słomkami, wyrzuca się tak jak duże czyli do plastiku. Natomiast słomki trafiają do kosza na opady zmieszane (czarny pojemnik), jeśli są wykonane z papieru i były używane. Wówczas papier jest mokry i brudny. Jeśli do wypicia mleka nie użyto słomki i jest czysta, trafia do papieru (niebieski kosz na odpady).

Zobacz również:

Co karton po mleku wyrzucać do żółtego pojemnika?

Tak, żółty pojemnik to zgodnie z polskimi zasadami segregacji odpadów kosz na metale i tworzywa sztuczne. Kartony po mleku wyrzucamy więc do tego worka. Najlepiej zgnieść opakowanie, aby zajmowało mniej miejsca.

Kartony po mleku i sokach to szczególnego rodzaju opakowania, które przy stosowaniu odpowiednich technik mogą być w całości przetwarzalne. Są pomysły, aby objąć je odrębnymi przepisami ułatwiającymi ich zbiórkę i ponowne wykorzystanie.

Gdzie wyrzucić butelkę po mleku?

Alternatywnym opakowaniem dla mleka są butelki. Można kupić mleko w szklanych bądź plastikowych butelkach. Plastikowe zwykle posiadają również plastikowe zakrętki i takie opróżnione opakowanie wyrzuca się do żółtego pojemnika na plastik. Natomiast butelki szklane powinny trafić do szkła czyli pojemnika zielonego. Zakrętka trafia zwykle do metali i plastiku czyli żółtego worka na odpady.

REKLAMA

Czy kartony po mleku wyrzucamy do plastiku?

Tak, kartony po mleku wyrzuca się do żółtego pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne.

Gdzie wyrzucać brudne kubki po jogurtach?

Brudne kubki po jogurtach wyrzucamy do żółtego kosza na śmieci. Przeważnie wykonane są z plastiku. Nie ma obowiązku mycia kubków przed wyrzuceniem. Jedynie kubki z zawartością, np. przeterminowany jogurt, wyrzuca się do odpadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucamy kartony po sokach?

Kartony po sokach, podobnie jak po mleku, wyrzuca się do żółtego pojemnika na odpady metalowe i tworzywa sztuczne. Pakowane są zwykle w opakowania wielomateriałowe.

Czy karton po mleku należy wyrzucić do zmieszanych odpadów?

Nie, chyba że jest to karton z zawartością. Najlepiej wylać mleko i pusty karton wyrzucić do pojemnika na metal i tworzywa sztuczne.

Gdzie wyrzucić karton po pizzy?

Karton po pizzy jako zatłuszczony odpad wyrzucamy do śmieci zmieszanych - czarny worek. Niestety taki karton nie nadaje się do recyklingu.

Czy należy zgnieść karton po mleku?

Tak, karton opróżniamy z mleka, odkręcamy zakrętkę i zgniatamy. Razem z zakrętką wyrzucamy do żółtego pojemnika na odpady metalowe i plastikowe.

Zobacz również:
Powiązane
Na czym polega segregacja śmieci w Polsce?
Na czym polega segregacja śmieci w Polsce?
Odpady [KOLORY] - segregacja śmieci w Polsce
Odpady [KOLORY] - segregacja śmieci w Polsce
Gdzie wyrzucić gumowe kalosze, klapki i stare buty skórzane? Czy śmieci zmieszane to błąd?
Gdzie wyrzucić gumowe kalosze, klapki i stare buty skórzane? Czy śmieci zmieszane to błąd?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Gminy nie wiedzą, ilu mają samotnych seniorów. Raport NIK pokazuje skalę problemu
23 lip 2026

Samotni seniorzy często pozostają poza systemem wsparcia – wynika z najnowszego raportu NIK. Kontrola wykazała, że większość gmin nie identyfikuje osób starszych zagrożonych samotnością i izolacją, a pomoc trafia głównie do tych, którzy sami się po nią zgłoszą. Izba wskazuje również na braki w dostępie do usług opiekuńczych i apeluje o zmiany w systemie.

Bon senioralny nie dla wszystkich – duża grupa seniorów nie będzie miała możliwości skorzystania
23 lip 2026

Bon senioralny w ramach programu bonu senioralnego ma z założenia stanowić wsparcie dla osób, które mają ukończone 65 lat. Niestety istnieje duża grupa osób której te świadczenie nie będzie przysługiwać mimo spełnienia pozostałych kryteriów. Kogo będzie dotyczyć wyłączenie?
Praca dodatkowa urzędnika sądu lub prokuratury. Co wolno, a czego nie?
23 lip 2026

Praca w sądzie lub prokuraturze to często stabilność, ale niekoniecznie wysokie zarobki. Nie jest tajemnicą, że wielu urzędników zastanawia się nad dodatkowym źródłem dochodu, np. korepetycjami, szkoleniami, pracą na zleceniu, czasem własną małą działalnością. Pytanie brzmi: czy w ogóle można, a jeśli tak, to jak to zrobić bezpiecznie, bez ryzyka postępowania dyscyplinarnego czy nawet rozwiązania stosunku pracy?
W Warszawie są dwie nowe syrenki. Pojawiły się w nietypowym miejscu
23 lip 2026

W centrum stolicy pojawiły się dwie nowe syrenki. Można je oglądać w nietypowym miejscu - na torowisku w Alejach Jerozolimskich przy skrzyżowaniu z Emilii Plater. Podobizna symbolu stolicy zdobi dwie płyty prefabrykowane pomiędzy przejściem dla pieszych a jezdnią. W stolicy można spotkać wiele syrenek.

REKLAMA

Bon senioralny – rodzaje wsparcia, kto będzie mógł skorzystać
22 lip 2026

Prezydent podpisał ustawę, która między innymi wprowadza wsparcie dla osób mających ukończone 65 rok życia w ramach programu bonu senioralnego. Ma on na celu realizację polityki senioralnej w zakresie rozwijania i zapewnienia usług wsparcia tym osobom. Jakie są podstawowe założenia bonu senioralnego?
Plaga dzików w polskich miastach. Czy odstrzał zwierząt to zadanie własne samorządu?
21 lip 2026

Coraz więcej dzików żyje w polskich miastach, czemu sprzyja łatwy dostęp do pożywienia. Zwierzęta stanowią poważne zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia mieszkańców. Ministerstwo klimatu odpowiada posłom, czy samorządy powinny zająć się tym problemem.
Uchwały podatkowe 2027 – samorządy powinny pochylić się na rozwiązaniami na kolejny rok
21 lip 2026

Choć trwa lato, nadszedł czas na to, by samorządy rozpoczęły prace nad uchwałami podatkowymi na 2027 rok. Wiemy już bowiem, jaki jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2026 r., a co za tym idzie, że maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2027 rok wzrosną w stosunku do tych, które obowiązują w 2026 roku.
Te miejsca w Polsce przyciągnęły tłumy w ubiegłe wakacje. Turyści najchętniej nocowali w hotelach
20 lip 2026

Mazowsze przyciągnęło najwięcej turystów, ale to województwo zachodniopomorskie odnotowało największą liczbę udzielonych noclegów i najwyższe obłożenie miejsc noclegowych w 2025 r. Z danych za okres od czerwca do września wynika także, że szczyt sezonu przypadł na sierpień, a najchętniej wybieranym rodzajem zakwaterowania były hotele.

REKLAMA

Rada gminy może ograniczyć krąg podmiotów objętych zwolnieniem podatkiem od nieruchomości, orzekł sąd
20 lip 2026

Rady gmin mają prawo wprowadzać na swoim terenie zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości, inne niż określone przez ustawodawcę. Działania w tym zakresie często bywają jednak przedmiotem sporów i prowadzą do unieważniania wydanych uchwał podatkowych.
Susza w Polsce. Upały powodują niedobory wody w gminach
17 lip 2026

Wróciły upały, a wraz z nimi problemy gmin z niedoborami wody. Normą stały się zakazy podlewania ogródków i apele o oszczędzanie wody. Samorządy apelują o dodatkowe środki na budowę nowych ujęć.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA