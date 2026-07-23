Karton po mleku wyrzucić do plastiku czy zmieszanych? Zła segregacja śmieci może oznaczać podwyżkę opłaty

Do jakiego pojemnika wyrzucić karton po mleku: do plastiku czy zmieszanych? Polacy często nie wiedzą i robią to źle. Tymczasem warto odpowiednio segregować śmieci, ponieważ błędy mogą skutkować podwyżką opłaty za wywóz śmieci - nawet czterokrotną.

Gdzie wyrzucić karton po mleku?

Warto odpowiednio segregować odpady. W razie przyłapania na błędzie, można zostać ukaranym podwyżką opłaty za wywóz śmieci. Czasami jest to nawet czterokrotność podstawowej opłaty. Zatem gdzie wyrzucić karton po mleku? To opakowanie wielomateriałowe. Mimo że wygląda na opakowanie papierowe, składa się także z plastiku i folii aluminiowej. Nie wyrzucamy więc kartonu po mleku do papieru. Właściwym koszem na śmieci będzie żółty - metal i tworzywa sztuczne.

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karton po mleku gdzie wyrzucić śmieci Karton po mleku - gdzie wyrzucić? Shutterstock

Gdzie wyrzucać małe kartoniki po mleku?

Małe kartoniki po mleku, często z dołączonymi słomkami, wyrzuca się tak jak duże czyli do plastiku. Natomiast słomki trafiają do kosza na opady zmieszane (czarny pojemnik), jeśli są wykonane z papieru i były używane. Wówczas papier jest mokry i brudny. Jeśli do wypicia mleka nie użyto słomki i jest czysta, trafia do papieru (niebieski kosz na odpady).

Co karton po mleku wyrzucać do żółtego pojemnika?

Tak, żółty pojemnik to zgodnie z polskimi zasadami segregacji odpadów kosz na metale i tworzywa sztuczne. Kartony po mleku wyrzucamy więc do tego worka. Najlepiej zgnieść opakowanie, aby zajmowało mniej miejsca.

Kartony po mleku i sokach to szczególnego rodzaju opakowania, które przy stosowaniu odpowiednich technik mogą być w całości przetwarzalne. Są pomysły, aby objąć je odrębnymi przepisami ułatwiającymi ich zbiórkę i ponowne wykorzystanie.

Gdzie wyrzucić butelkę po mleku?

Alternatywnym opakowaniem dla mleka są butelki. Można kupić mleko w szklanych bądź plastikowych butelkach. Plastikowe zwykle posiadają również plastikowe zakrętki i takie opróżnione opakowanie wyrzuca się do żółtego pojemnika na plastik. Natomiast butelki szklane powinny trafić do szkła czyli pojemnika zielonego. Zakrętka trafia zwykle do metali i plastiku czyli żółtego worka na odpady.

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