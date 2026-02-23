Kto nie zdąży do sierpnia, nie zainwestuje? Gminy walczą z czasem

Termin na przyjęcie planów ogólnych zostanie przedłużony do 31 sierpnia br. Po tym terminie gmina nie będzie miała podstaw prawnych do wydawania warunków zabudowy - podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

„DGP” dotarł do najnowszej wersji projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Gminy zyskają dwa miesiące na przygotowanie planów ogólnych, które mają zapobiec chaotycznej suburbanizacji i dewastacji przestrzeni.

W uzasadnieniu Ministerstwo Rozwoju i Technologii wskazuje, że jest to możliwe dzięki zmianie terminu rozliczenia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pieniądze popłyną do gmin, jeśli 50 proc. z nich uchwali plany ogólne do końca sierpnia br.

Znaczenie planów dla inwestorów

Inwestorzy są zainteresowani tym, by gminy jak najszybciej przyjęły plany ogólne. Czas oczekiwania na ich uchwalenie, to czas niepewności w obrocie gruntami. Plan ogólny określa funkcje dla poszczególnych obszarów gminy, a to, czy dany obszar będzie miał funkcję mieszkaniową, czy usługową ma kluczowe znaczenie dla planujących inwestycje. Eksperci są zgodni, że przedłużenie terminu do końca sierpnia br. pomoże tylko tym samorządom, które są na zaawansowanym etapie prac nad planami ogólnymi.

– Po zmianie zakresu uzgodnień procedury przyspieszyły, część planów jest właśnie konsultowana z mieszkańcami, więc jest duża szansa, że zostaną uchwalone w terminie. Te gminy, które nie podjęły jeszcze prac i tak nie zdążą – mówi Joanna Świtlińska-Robutka, urbanistka, prezes Dolnośląskiego Biura Projektowania Urbanistycznego. Powracają też pytania o wartość dokumentów przyjmowanych w szybkim tempie - czytamy w „DGP”.

Zintegrowany Plan Inwestycyjny i koszty dla inwestora

– Dziś inwestor na wejściu ponosi ogromny koszt, a rada gminy może po prostu odmówić procedowania Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna pozwoli na wstępne rozmowy o ZPI z radnymi i przekonanie ich do zamysłu inwestora – podkreśla w„DGP" ekspertka.

– Teraz gmina ustosunkowuje się do gotowego projektu ZPI, który musi spełniać wszelkie wymogi planu miejscowego. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna to w praktyce wizualizacja przygotowana przez architekta i nic więcej. Nie będzie w niej np. maksymalnej powierzchni zabudowy. Do tego inwestor nie dołącza końcowych danych przestrzennych, a wyłącznie początkowe. A te można w późniejszym projekcie ZPI zmienić – wskazuje „DGP” dr Łukasz Grzesiak, urbanista i kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy Kłodawa.