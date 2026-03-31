Dopłaty dla pszczelarzy startują 1 kwietnia - 50 zł za każdy ul

Dopłaty dla pszczelarzy startują 1 kwietnia - 50 zł za każdy ul

31 marca 2026, 15:35
oprac. Łucja Orzeł
Dopłaty dla pszczelarzy startują 1 kwietnia - 50 zł za każdy ul
Dopłaty dla pszczelarzy startują 1 kwietnia - 50 zł za każdy ul
Od 1 kwietnia br. pszczelarze będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa do hodowli przezimowanych rodzin pszczelich - poinformowała we wtorek ARiMR. W tym roku, tak jak w poprzednich latach, pomoc wyniesie 50 zł za jeden ul.

Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą do 31 maja 2026 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Do podziału przewidziano 80 mln zł.

Wsparcie o charakterze pomocy de minimis skierowane jest do pszczelarzy wpisanych do ewidencji producentów. Powinni oni również prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, a owady te muszą być wpisane do rejestru weterynaryjnego.

Kto może otrzymać wsparcie i jaka stawka?

Stawka pomocy wynosi 50 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą, czyli jeden ul. Jeśli zainteresowanie dopłatą będzie tak wysokie, że przekroczy przewidzianą na ten cel pulę, zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Do dokumentacji, oprócz wniosku, pszczelarze powinni dołączyć załączniki - wydane w 2026 r. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o liczbie pni (uli) pszczelich oraz oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis.

Powiązane
Mediacje w sprawach medycznych. Jak chronić reputację, czas i budżet placówki?
Mediacje w sprawach medycznych. Jak chronić reputację, czas i budżet placówki?
ePUAP odchodzi - PFRON zmienia zasady korespondencji od 1 kwietnia 2026 r.
ePUAP odchodzi - PFRON zmienia zasady korespondencji od 1 kwietnia 2026 r.
Czy w gabinecie lekarskim może być kamera?
Czy w gabinecie lekarskim może być kamera?
Źródło: PAP
Sektor publiczny
Dopłaty dla pszczelarzy startują 1 kwietnia - 50 zł za każdy ul
31 mar 2026

Od 1 kwietnia br. pszczelarze będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa do hodowli przezimowanych rodzin pszczelich - poinformowała we wtorek ARiMR. W tym roku, tak jak w poprzednich latach, pomoc wyniesie 50 zł za jeden ul.
Czy w gabinecie lekarskim może być kamera?
30 mar 2026

Stosowanie monitoringu wizyjnego w gabinetach lekarskich, dentystycznych oraz w innych miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych nabiera coraz większego znaczenia, zarówno z perspektywy bezpieczeństwa pacjentów, jak i ochrony personelu oraz mienia. Dla wielu lekarzy oraz lekarzy dentystów nagranie momentu udzielania świadczenia stanowiłoby ważny dowód w sporze z pacjentem. Jednocześnie monitorowanie obrazu i dźwięku jest jedną z bardziej inwazyjnych form przetwarzania danych osobowych.
ePUAP odchodzi - PFRON zmienia zasady korespondencji od 1 kwietnia 2026 r.
30 mar 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. PFRON przestanie przyjmować wnioski i pisma wysłane przez ePUAP. Zmiana dotknie pracodawców korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń oraz osoby ubiegające się o refundację składek ZUS i KRUS. Kto nie przygotuje się na czas, ryzykuje, że jego dokumenty nie zostaną rozpatrzone.
Mediacje w sprawach medycznych. Jak chronić reputację, czas i budżet placówki?
28 mar 2026

W dzisiejszych realiach mediacja w sporach medycznych to coś więcej niż tylko sposób na cięcie kosztów czy oszczędność czasu. To przede wszystkim szansa na odzyskanie nici porozumienia między pacjentem a lekarzem w momentach, gdy zaufanie będące fundamentem w tej relacji zostało już nadszarpnięte.

Zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy teraz łatwiejsze. Jest podpis prezydenta
25 mar 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę mającą na celu uproszczenie procedur związanych ze składaniem wniosków o zasiłek opiekuńczy — poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy umożliwią płatnikom składek oraz biurom rachunkowym przekazywanie wniosków do ZUS drogą elektroniczną.
Śmiertelny wypadek w kopalni Jankowice
25 mar 2026

42-letni górnik zginął we wtorek w rybnickiej kopalni Jankowice - podała w środę rano Polska Grupa Górnicza. Wypadek nastąpił 700 metrów pod ziemią w trakcie przeładunku sekcji obudów ścianowych.
Jaka pogoda na Wielkanoc? Nie mamy dobrych wieści
25 mar 2026

Jakiej aury na Wielkanoc możemy się spodziewać? Czy wiosna zawita w pełni? Z modeli numerycznych i prognoz średnio- i długoterminowych pogody o zasięgu wynika, że tegoroczna Wielkanoc będzie chłodna.
Złagodzenie wymagań dotyczących toalet i pomieszczeń socjalnych w pracy. Przesunięto też termin na wdrożenie zmian
23 mar 2026

Czy dostęp do pomieszczenia socjalnego i toalety odpowiadającej określonym standardom może być w XXI wieku tematem podlegającym długotrwałej dyskusji? Jak się okazuje, tak. Pracodawcom samorządowym od 2022 r. nie udało się dostosować infrastruktury do wymagań wynikających z przepisów, a resort właśnie postanowił złagodzić wymagania. Co czeka pracowników zatrudnionych jako kierowcy?

Finansowa dziura w NFZ. Nadchodzą redukcje wydatków - gdzie będą cięcia?
23 mar 2026

Luka w budżecie na leczenie sięgająca 23 mld zł zmusiła Narodowy Fundusz Zdrowia do szukania oszczędności. Fundusz zapowiedział, że ograniczy finansowanie niektórych badań diagnostycznych, wykonanych ponad limit. Cięcia mają także objąć ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.
System kaucyjny wywraca gospodarkę odpadami. Gminy liczą straty i szukają nowych źródeł recyklingu
23 mar 2026

Od 1 października 2025 r. Polacy odzyskują pieniądze za butelki i puszki. Dla samorządów to jednak początek dużej rewolucji: mniej odpadów w gminnym systemie, nowe obowiązki raportowe i rosnąca presja, by osiągnąć unijne cele recyklingu.
