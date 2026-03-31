Dopłaty dla pszczelarzy startują 1 kwietnia - 50 zł za każdy ul

Od 1 kwietnia br. pszczelarze będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa do hodowli przezimowanych rodzin pszczelich - poinformowała we wtorek ARiMR. W tym roku, tak jak w poprzednich latach, pomoc wyniesie 50 zł za jeden ul.

Termin składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą do 31 maja 2026 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Do podziału przewidziano 80 mln zł.

REKLAMA

REKLAMA

Wsparcie o charakterze pomocy de minimis skierowane jest do pszczelarzy wpisanych do ewidencji producentów. Powinni oni również prowadzić działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół, a owady te muszą być wpisane do rejestru weterynaryjnego.

Kto może otrzymać wsparcie i jaka stawka?

Stawka pomocy wynosi 50 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą, czyli jeden ul. Jeśli zainteresowanie dopłatą będzie tak wysokie, że przekroczy przewidzianą na ten cel pulę, zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Do dokumentacji, oprócz wniosku, pszczelarze powinni dołączyć załączniki - wydane w 2026 r. zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o liczbie pni (uli) pszczelich oraz oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis.