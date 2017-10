Outsourcing usług według RODO

Powierzenie danych – o co chodzi?

Do powierzenia dochodzi wtedy, gdy na zlecenie administratora danych, inny podmiot dokonuje operacji na danych osobowych. Podmiot, któremu dane są powierzane, nie staje się ich administratorem (chociaż ponosi odpowiedzialność tak samo, jak administrator), jedynie wykonuje operacje na danych, należących do administratora danych, w sposób i w celu ściśle przez niego określonym. Podmiot, któremu dane powierzono nie ma prawa ich wykorzystywać, do własnych celów (w szczególności dodawać ich do własnej bazy klientów/marketingowej oraz dalej udostępniać/sprzedawać). Powierzyć można dowolną czynność na danych od gromadzenia, przez edycję, przechowywanie, usunięcie.

Przykłady powierzenia danych:

Korzystanie z usług zewnętrznej księgowości/biura rachunkowego

Zewnętrzne usługi helpdesku

Korzystanie z usług zewnętrznego archiwum

Zewnętrzny dział prawny

Przeprowadzanie konkursów przez agencję reklamową na zlecenie klienta

Zewnętrzna obsługa BHP

Zasady powierzenia danych określał dotychczas art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z nim, aby powierzenie było legalne i skuteczne, powinno zostać zawarte na piśmie. Podmiot, któremu powierzono dane, nie może przetwarzać ich w zakresie i celu szerszym, niż określony w umowie, ma także obowiązek zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności opracować i wdrożyć dokumentację bezpieczeństwa. Ustawa daje administratorowi prawo kontrolowania podmiotu, któremu powierzył dane, pod kątem wywiązywania się przez niego z ustawowych i umownych obowiązków.

Problemy wynikające z aktualnych zasad powierzenia:

W praktyce okazuje się trudne lub niemożliwe zawarcie umowy na piśmie zwłaszcza, gdy dane są powierzane dużym koncernom. Obecne przepisy właściwie nie pozwalają na dalsze powierzenie danych (powierzyć może tylko administrator, a nie podmiot przetwarzający, nawet za zgodą ADO), a w praktyce jest to często stosowane rozwiązanie. Ustawa dopuszcza powierzenie danych bez zawarcia pisemnej umowy, jeżeli powierzenia dokonują podmioty publiczne (jest to zmiana, która została wprowadzona do ustawy po ogłoszeniu programu 500+). Zawarcie szczegółowej umowy, pozwala zabezpieczyć interes obu stron i określić warunki pracy na danych oraz zasady zobligowania do poufności oraz upoważnienia do przetwarzania danych pracowników podmiotu przetwarzającego. Są to obowiązki administratora danych, który na mocy umowy powierzenia (zazwyczaj) upoważnia do tych czynności podmiot przetwarzający, pozostawiając sobie prawo do regularnej kontroli w tym zakresie oraz bycia informowanym o każdej zmianie osób upoważnionych. Brak umowy powierzenia w praktyce utrudnia administratorowi danych wywiązanie się z tych obowiązków, bo musi je wykonać samodzielnie. W praktyce jest to bardzo trudne do zrealizowania i mam duże wątpliwości, czy podmioty, które skorzystały z przywileju nie zawierania pisemnej umowy powierzenia, wywiązują się ze swojego ustawowego obowiązku (czyli czy są w stanie zagwarantować powierzonym danym pełną rozliczalność).

Co zmienia ogólne rozporządzenie o ochronie danych?

RODO dopuszcza zawarcie powierzenia w innej formie, w szczególności elektronicznie, jeżeli prawo krajowe lub unijne to dopuszcza (art. 28.3 RODO).

RODO bardzo szczegółowo określa obowiązki podmiotu przetwarzającego. Musi on zapewnić przynajmniej taki sam poziom ochrony jak administrator danych, dokonywać regularnego szacowania ryzyka oraz być w stanie zapewnić ciągłość działania. Jest to duże ułatwienie dla obu stron, bo po pierwsze wiedzą co robić, po drugie wiedzą co powinno zawierać powierzenie.

Zgodnie z RODO (art. 28.3b) podmiot przetwarzający jest zobligowany upoważnić i zobligować do poufności swoich pracowników. Wreszcie reguluje i zezwala na dalsze powierzenie danych. Jest ono dopuszczalne o ile administrator danych wyrazi na to zgodę (art. 28.2). RODO wyraźne określa, że po zakończeniu świadczenia usługi podmiot przetwarzający ma obowiązek albo usunąć dane albo zwrócić je administratorowi (dotychczas należało to dopowiedzieć w umowie powierzenia).

W RODO nigdzie nie pojawia się hasło „powierzenie danych”, natomiast prawie na każdym kroku rozporządzenie określa obowiązki podmiotu przetwarzającego (czyli tego, któremu dane powierzono). Jest to bardzo pozytywna zmiana.

Co powinna zawierać umowa powierzenia danych zgodna z RODO?

Tak jak wspomniałam wcześniej, RODO dopuszcza różne formy powierzenia, w tym elektroniczne, jednakże wymaga uregulowania relacji pomiędzy administratorem oraz podmiotem powierzających. Umowa powierzenia, zgodna z RODO powinna zawierać co najmniej: