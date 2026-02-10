Zima uderzyła nas po portfelach. Dane ws. wydatków na gaz i prąd mówią wiele
Sroga zima dała się Polakom we znaki, także na poziomie portfeli. W styczniu kupujący prąd i gaz zapłacili 17,2 mld zł, czyli 4,1 mld zł więcej niż rok wcześniej. To efekt większego zapotrzebowania z powodu tęgich mrozów.
Zapotrzebowanie na energię
„Zapotrzebowanie na energię w styczniu 2026 r. było rekordowe. Jej zużycie według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych wyniosło 17,5 TWh. Dla porównania: w styczniu 2024 r. było to 16,3 TWh, a w styczniu 2025 r. – 15,5 TWh” – czytamy we wtorkowej „Rzeczpospolitej”.
Zużycie gazu
Gazeta podała także, że krajowe zużycie gazu – według danych Orlenu – w pierwszym miesiącu tego roku wyniosło ok. 2,88 mld metrów sześciennych, podczas gdy w analogicznym okresie 2025 r. było to 2,26 mld metrów sześciennych, co oznacza wzrost aż o ponad 27 proc.
