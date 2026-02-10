REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Finanse » Zima uderzyła nas po portfelach. Dane ws. wydatków na gaz i prąd mówią wiele

Zima uderzyła nas po portfelach. Dane ws. wydatków na gaz i prąd mówią wiele

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 lutego 2026, 13:26
oprac. Kamil Nowak
Zima uderzyła nas po portfelach. Dane ws. wydatków na gaz i prąd mówią wiele
Zima uderzyła nas po portfelach. Dane ws. wydatków na gaz i prąd mówią wiele
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Sroga zima dała się Polakom we znaki, także na poziomie portfeli. W styczniu kupujący prąd i gaz zapłacili 17,2 mld zł, czyli 4,1 mld zł więcej niż rok wcześniej. To efekt większego zapotrzebowania z powodu tęgich mrozów.

Zapotrzebowanie na energię

Zapotrzebowanie na energię w styczniu 2026 r. było rekordowe. Jej zużycie według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych wyniosło 17,5 TWh. Dla porównania: w styczniu 2024 r. było to 16,3 TWh, a w styczniu 2025 r. – 15,5 TWh” – czytamy we wtorkowej „Rzeczpospolitej”.

REKLAMA

REKLAMA

Zużycie gazu

Gazeta podała także, że krajowe zużycie gazu – według danych Orlenu – w pierwszym miesiącu tego roku wyniosło ok. 2,88 mld metrów sześciennych, podczas gdy w analogicznym okresie 2025 r. było to 2,26 mld metrów sześciennych, co oznacza wzrost aż o ponad 27 proc.

Powiązane
Wyższe rachunki za prąd w 2026 roku dla zapominalskich. Sprawdź, jakie oświadczenie musisz złożyć, żeby płacić mniej
Wyższe rachunki za prąd w 2026 roku dla zapominalskich. Sprawdź, jakie oświadczenie musisz złożyć, żeby płacić mniej
Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci
Rachunki w 2026 r. w górę: Nawet 2000 zł więcej za wodę, prąd i śmieci
Podwyżka ceny prądu oraz konieczność dopłaty do rachunków (i to za miniony okres), jeżeli nie złoży się tego dokumentu do 30 czerwca 2026 r. Przepisy już obowiązują
Podwyżka ceny prądu oraz konieczność dopłaty do rachunków (i to za miniony okres), jeżeli nie złoży się tego dokumentu do 30 czerwca 2026 r. Przepisy już obowiązują
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Nowa formacja Fronteksu. Wkrótce decyzja o siedzibie w Polsce?
10 lut 2026

Agencja prowadzi z Warszawą i dwiema innymi stolicami rozmowy w sprawie lokalizacji siedziby powstających sił szybkiego reagowania - podaje poniedziałkowy „Dziennik Gazeta Prawna”.
Takiej inwestycji w Poznaniu nikt się nie spodziewał. Seniorzy otrzymali coś wyjątkowego
09 lut 2026

Mieszkania dla osób starszych oraz ogólnodostępny klub seniora powstały w zmodernizowanej zabytkowej kamienicy w centrum Poznania. Inwestycję o wartości 20 mln zł zrealizował Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) przy wsparciu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
To dofinansowanie wzrośnie z 200 tys. zł do 300 tys. zł, a środki na dofinansowania i programy wsparcia zostaną rozszerzone o kolejne tysiące gospodarstw. Sprawdź, co zapowiada resort
09 lut 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada zwiększenie premii dla młodych rolników z 200 tys. zł do 300 tys. zł oraz poszerzenie puli środków na inwestycje prośrodowiskowe do 2,8 mld zł. Jak wynika z komunikatu resortu, wsparcie obejmie kolejne tysiące gospodarstw. Decyzję ogłosił minister Stefan Krajewski.
Dopłaty dla hodowców na ubezpieczenie zwierząt ruszyły. Odzyskaj nawet 70 procent składki
09 lut 2026

Hodowcy bydła, świń, owiec, kóz, koni lub drobiu mogą ubiegać się o refundację części opłaconej składki ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia jednej z kilkudziesięciu chorób zakaźnych - poinformowała w poniedziałek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

REKLAMA

Masz w domu czujnik dymu i tlenku węgla? 140 tysięcy Polaków dostanie go za darmo
09 lut 2026

Państwowa Straż Pożarna przekaże czujniki dymu i tlenku węgla 140 tysiącom najbardziej zagrożonych i potrzebujących osób – poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Polacy ignorują ostrzeżenia ekspertów: Plecak ewakuacyjny? Nikt tego nie planuje
09 lut 2026

Polacy nie czują potrzeby przygotowań na sytuacje kryzysowe. Jak wynika z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, większość społeczeństwa nie planuje kompletowania plecaka ewakuacyjnego, mimo apeli ekspertów i przedstawicieli rządu.

Ratujący życie prezent od Państwa dla 140 tys. rodzin – sprawdź, czy Cię to dotyczy
09 lut 2026

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kupił 140 tysięcy czujek dymu i czadu, które strażacy bezpłatnie zamontują w domach osób najbardziej potrzebujących. Urządzenia mają chronić przed pożarami i zatruciem tlenkiem węgla - zagrożeniami, które co roku zabijają w Polsce setki osób. Kogo obejmie program i jak się do niego zgłosić?
Podwyżka dla żołnierzy zawodowych w 2026 r. Nowa tabela stawek uposażenia zasadniczego. Wyrównanie od 1 stycznia
10 lut 2026

Minister Obrony Narodowej przygotował 2 lutego 2026 r. projekt rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Rozporządzenie to ma podwyższyć stawki uposażenia zasadniczego o 3% w bieżącym roku. Zatem w 2026 r. (z wyrównaniem od 1 stycznia) nastąpi wzrost uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych od 200 zł dla szeregowych, 220-250 zł dla podoficerów, oraz od 270 do 660 zł dla oficerów - w porównaniu do dotychczasowych stawek. Najniższe uposażenie zasadnicze żołnierza zawodowego wzrośnie w 2026 r. do 6500 zł (wszystkie kwoty brutto).

REKLAMA

Strefa czystego transportu w Krakowie pod ostrzałem. Gminy chcą zmian
06 lut 2026

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca i miasto Bochnia to kolejne małopolskie samorządy, które apelują do władz Krakowa o złagodzenie zasad strefy czystego transportu w mieście. Rezolucję zapowiedział również starosta powiatu bocheńskiego, a radny Niepołomic ma plan odwetu na Krakowie.
„Odświeżanie” zabytków może być naruszeniem prawa
06 lut 2026

Dobre intencje nie legalizują samowoli. Amatorskie malowanie figur, kapliczek czy krzyży – zamiast ratować dziedzictwo – coraz częściej kończy się medialnym ubawem, kompromitacją miejscowości i realnymi konsekwencjami prawnymi.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA