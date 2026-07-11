Karton po mleku: plastik czy zmieszane? Gdzie wyrzucić? Błędna segregacja śmieci może skutkować podwyżką opłaty
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Do jakiego pojemnika wyrzucić karton po mleku: do plastiku czy zmieszanych? Warto odpowiednio segregować śmieci, ponieważ błędy mogą skutkować podwyżką opłaty za wywóz śmieci - nawet czterokrotną.
- Gdzie wyrzucić karton po mleku?
- Gdzie wyrzucać małe kartoniki po mleku?
- Co karton po mleku wyrzucać do żółtego pojemnika?
- Gdzie wyrzucić butelkę po mleku?
Gdzie wyrzucić karton po mleku?
Warto odpowiednio segregować odpady. W razie przyłapania na błędzie, można zostać ukaranym podwyżką opłaty za wywóz śmieci. Czasami jest to nawet czterokrotność podstawowej opłaty. Zatem gdzie wyrzucić karton po mleku? To opakowanie wielomateriałowe. Mimo że wygląda na opakowanie papierowe, składa się także z plastiku i folii aluminiowej. Nie wyrzucamy więc kartonu po mleku do papieru. Właściwym koszem na śmieci będzie żółty - metal i tworzywa sztuczne.
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Gdzie wyrzucać małe kartoniki po mleku?
Małe kartoniki po mleku, często z dołączonymi słomkami, wyrzuca się tak jak duże czyli do plastiku. Natomiast słomki trafiają do kosza na opady zmieszane (czarny pojemnik), jeśli są wykonane z papieru i były używane. Wówczas papier jest mokry i brudny. Jeśli do wypicia mleka nie użyto słomki i jest czysta, trafia do papieru (niebieski kosz na odpady).
Co karton po mleku wyrzucać do żółtego pojemnika?
Tak, żółty pojemnik to zgodnie z polskimi zasadami segregacji odpadów kosz na metale i tworzywa sztuczne. Kartony po mleku wyrzucamy więc do tego worka. Najlepiej zgnieść opakowanie, aby zajmowało mniej miejsca.
Gdzie wyrzucić butelkę po mleku?
Alternatywnym opakowaniem dla mleka są butelki. Można kupić mleko w szklanych bądź plastikowych butelkach. Plastikowe zwykle posiadają również plastikowe zakrętki i takie opróżnione opakowanie wyrzuca się do żółtego pojemnika na plastik. Natomiast butelki szklane powinny trafić do szkła czyli pojemnika zielonego. Zakrętka trafia zwykle do metali i plastiku czyli żółtego worka na odpady.
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Czy kartony po mleku wyrzucamy do plastiku?
Tak, kartony po mleku wyrzuca się do żółtego pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne.
Gdzie wyrzucać brudne kubki po jogurtach?
Brudne kubki po jogurtach wyrzucamy do żółtego kosza na śmieci. Przeważnie wykonane są z plastiku. Nie ma obowiązku mycia kubków przed wyrzuceniem. Jedynie kubki z zawartością, np. przeterminowany jogurt, wyrzuca się do odpadów zmieszanych.
Gdzie wyrzucamy kartony po sokach?
Kartony po sokach, podobnie jak po mleku, wyrzuca się do żółtego pojemnika na odpady metalowe i tworzywa sztuczne. Pakowane są zwykle w opakowania wielomateriałowe.
Czy karton po mleku należy wyrzucić do zmieszanych odpadów?
Nie, chyba że jest to karton z zawartością. Najlepiej wylać mleko i pusty karton wyrzucić do pojemnika na metal i tworzywa sztuczne.
Gdzie wyrzucić karton po pizzy?
Karton po pizzy jako zatłuszczony odpad wyrzucamy do śmieci zmieszanych - czarny worek. Niestety taki karton nie nadaje się do recyklingu.
Czy należy zgnieść karton po mleku?
Tak, karton opróżniamy z mleka, odkręcamy zakrętkę i zgniatamy. Razem z zakrętką wyrzucamy do żółtego pojemnika na odpady metalowe i plastikowe.
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