REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Gospodarka komunalna » Karton po mleku: plastik czy zmieszane? Gdzie wyrzucić? Błędna segregacja śmieci może skutkować podwyżką opłaty

Karton po mleku: plastik czy zmieszane? Gdzie wyrzucić? Błędna segregacja śmieci może skutkować podwyżką opłaty

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 lipca 2026, 10:38
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
gdzie wyrzucić karton po mleku
Karton po mleku: plastik czy zmieszane? Gdzie wyrzucić? Błędna segregacja śmieci może skutkować podwyżką opłaty
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Do jakiego pojemnika wyrzucić karton po mleku: do plastiku czy zmieszanych? Warto odpowiednio segregować śmieci, ponieważ błędy mogą skutkować podwyżką opłaty za wywóz śmieci - nawet czterokrotną.

Gdzie wyrzucić karton po mleku?

Warto odpowiednio segregować odpady. W razie przyłapania na błędzie, można zostać ukaranym podwyżką opłaty za wywóz śmieci. Czasami jest to nawet czterokrotność podstawowej opłaty. Zatem gdzie wyrzucić karton po mleku? To opakowanie wielomateriałowe. Mimo że wygląda na opakowanie papierowe, składa się także z plastiku i folii aluminiowej. Nie wyrzucamy więc kartonu po mleku do papieru. Właściwym koszem na śmieci będzie żółty - metal i tworzywa sztuczne.

REKLAMA

REKLAMA

karton po mleku gdzie wyrzucić śmieci

Karton po mleku - gdzie wyrzucić?

Shutterstock

Gdzie wyrzucać małe kartoniki po mleku?

Małe kartoniki po mleku, często z dołączonymi słomkami, wyrzuca się tak jak duże czyli do plastiku. Natomiast słomki trafiają do kosza na opady zmieszane (czarny pojemnik), jeśli są wykonane z papieru i były używane. Wówczas papier jest mokry i brudny. Jeśli do wypicia mleka nie użyto słomki i jest czysta, trafia do papieru (niebieski kosz na odpady).

Zobacz również:

Co karton po mleku wyrzucać do żółtego pojemnika?

Tak, żółty pojemnik to zgodnie z polskimi zasadami segregacji odpadów kosz na metale i tworzywa sztuczne. Kartony po mleku wyrzucamy więc do tego worka. Najlepiej zgnieść opakowanie, aby zajmowało mniej miejsca.

Gdzie wyrzucić butelkę po mleku?

Alternatywnym opakowaniem dla mleka są butelki. Można kupić mleko w szklanych bądź plastikowych butelkach. Plastikowe zwykle posiadają również plastikowe zakrętki i takie opróżnione opakowanie wyrzuca się do żółtego pojemnika na plastik. Natomiast butelki szklane powinny trafić do szkła czyli pojemnika zielonego. Zakrętka trafia zwykle do metali i plastiku czyli żółtego worka na odpady.

REKLAMA

Czy kartony po mleku wyrzucamy do plastiku?

Tak, kartony po mleku wyrzuca się do żółtego pojemnika przeznaczonego na metale i tworzywa sztuczne.

Gdzie wyrzucać brudne kubki po jogurtach?

Brudne kubki po jogurtach wyrzucamy do żółtego kosza na śmieci. Przeważnie wykonane są z plastiku. Nie ma obowiązku mycia kubków przed wyrzuceniem. Jedynie kubki z zawartością, np. przeterminowany jogurt, wyrzuca się do odpadów zmieszanych.

Gdzie wyrzucamy kartony po sokach?

Kartony po sokach, podobnie jak po mleku, wyrzuca się do żółtego pojemnika na odpady metalowe i tworzywa sztuczne. Pakowane są zwykle w opakowania wielomateriałowe.

Czy karton po mleku należy wyrzucić do zmieszanych odpadów?

Nie, chyba że jest to karton z zawartością. Najlepiej wylać mleko i pusty karton wyrzucić do pojemnika na metal i tworzywa sztuczne.

Gdzie wyrzucić karton po pizzy?

Karton po pizzy jako zatłuszczony odpad wyrzucamy do śmieci zmieszanych - czarny worek. Niestety taki karton nie nadaje się do recyklingu.

Czy należy zgnieść karton po mleku?

Tak, karton opróżniamy z mleka, odkręcamy zakrętkę i zgniatamy. Razem z zakrętką wyrzucamy do żółtego pojemnika na odpady metalowe i plastikowe.

Zobacz również:
Powiązane
Na czym polega segregacja śmieci w Polsce?
Na czym polega segregacja śmieci w Polsce?
Odpady [KOLORY] - segregacja śmieci w Polsce
Odpady [KOLORY] - segregacja śmieci w Polsce
Gdzie wyrzucić gumowe kalosze, klapki i stare buty skórzane? Czy śmieci zmieszane to błąd?
Gdzie wyrzucić gumowe kalosze, klapki i stare buty skórzane? Czy śmieci zmieszane to błąd?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Powstała migowa wersja Poradnika bezpieczeństwa
10 lip 2026

„Poradnik bezpieczeństwa”, zawierający praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania na sytuacje kryzysowe, jest już dostępny w polskim języku migowym. Na stronie poradnikbezpieczenstwa.gov.pl oraz na kanale YouTube MSWiA opublikowano 21 filmów, dzięki którym osoby posługujące się PJM mogą zapoznać się z treścią publikacji
Kraków mówi "stop" nocnym zakupom alkoholu. Miasto wydłuża prohibicję
10 lip 2026

Od września w Krakowie mają zacząć obowiązywać nowe zasady nocnej sprzedaży alkoholu. Miasto planuje wydłużyć godziny obowiązywania nocnej prohibicji – zakaz sprzedaży alkoholu do spożycia poza lokalami gastronomicznymi będzie obowiązywał od godz. 22:00 do 6:00 zamiast obecnych 00:00–5:30. Jak podkreślają urzędnicy, zmiana ma pomóc ograniczyć nocne zakłócanie porządku i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.
Bałtyk to drugie najbardziej nagrzewające się morze na świecie. Skąd biorą się problemy z sinicami, natlenieniem i zasoleniem wody?
10 lip 2026

Bałtyk jest drugim najbardziej nagrzewającym się morzem na świecie – nastąpił bardzo wysoki wzrost temperatury na przełomie ostatniej dekady. Wzrost temperatury jest czymś, co bardzo lubią sinice – one potrzebują ciepłej wody do tego, żeby zakwitać – mówi Marcin Kotlarek, prezes Fundacji Race for the Baltic. W styczniu 2026 r. Niemiecka Federalna Agencja Żeglugi Morskiej i Hydrografii (BSH) w Hamburgu poinformowała, że średnia roczna temperatura powierzchni Bałtyku w 2025 roku wyniosła 9,7 st. C, co stanowi wzrost o 1,1 st. C w porównaniu ze średnią długoterminową z lat 1997–2021. Ubiegły rok był tym samym drugim najcieplejszym od rozpoczęcia gromadzenia danych w 1990 roku. Tylko rok 2020 był cieplejszy.
Gdzie wyrzucić potłuczone szkło, np. szklankę i kieliszek?
11 lip 2026

Nie zawsze szkło wyrzuca się do szkła czyli zielonego pojemnika na odpady. Tu trafia szkło opakowaniowe, jak butelki i słoiki. A co ze szkłem potłuczonym? Czy nadaje się do segregacji i wrzucamy je do zielonego worka na śmieci? Gdzie wyrzucić szklanki i kieliszki?

REKLAMA

Rząd: 240 zł brutto maksymalnie dla pracownika medycznego. Obowiązkowe zatrudnienie lekarzy w szpitalach
08 lip 2026

Rząd odsłonił karty co do zmian w funkcjonowaniu służby zdrowia.
Bałtyk pokazuje siłę. Wysokie fale i silne prądy na ponad 140 kąpieliskach
08 lip 2026

W środę w południe zakaz kąpieli obowiązywał na ponad 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Służby wywiesiły czerwone flagi z powodu wysokich fal, silnego wiatru oraz niebezpiecznych prądów wstecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla osób wchodzących do wody.
Weterani Wojska Polskiego od dziś podróżują za darmo po stolicy w obu strefach biletowych
08 lip 2026

Od 8 lipca weterani wojskowi mają prawo do bezpłatnych przejazdów warszawskim transportem publicznym. Mogą korzystać bez opłat z metra, autobusów, tramwajów, a także pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich oraz Warszawskiej Kolei Dojazdowej – poinformowało Wojsko Polskie.
Gminy oceniły program "Czyste Powietrze". Wskazują, co trzeba zmienić
07 lip 2026

Gminy mają podzielone zdanie na temat programu "Czyste Powietrze" - 25 proc. samorządów ocenia jego obecną formę pozytywnie, 34 proc. negatywnie, a 38 proc. wystawia ocenę pośrednią – jak wynika z raportu Polskiego Alarmu Smogowego. Samorządy wskazują, że program nadal wymaga zmian i usprawnień, które mają poprawić jego funkcjonowanie.

REKLAMA

SCT w Warszawie działa dwa lata. Powietrze odrobinę czystsze, ale czy to na pewno dzięki SCT?
09 lip 2026

Dwa lata po uruchomieniu warszawskiej strefy czystego transportu stężenie dwutlenku azotu (NO2) spadło w jej granicach o 18%, podczas gdy poza strefą jedynie o 5%. Pierwsze dane pomiarowe wskazują na szybszy spadek zanieczyszczeń w centrum miasta, choć eksperci podkreślają, że za wcześnie jeszcze na jednoznaczne przypisanie tej zmiany wyłącznie SCT. Skąd zatem czystsze powietrze w stolicy?
Samorządy dostaną mniej, mimo większej puli. MSWiA zapowiada korektę
06 lip 2026

Choć łączna pula środków dla samorządów w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na 2027 r. wzrośnie, większość województw otrzyma mniejsze finansowanie. MSWiA zapowiada korektę – podaje w poniedziałek „DGP”.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA