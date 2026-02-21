MOPS świadczenie pielęgnacyjne odebrał przez ...rower. Na szczęście interweniował sąd

Tak argumentowali urzędnicy odmawiając przyznania świadczenia pielęgnacyjnego córce, która chciała się opiekować niepełnosprawnym ojcem po udarze i w prawie niewidomym. Odmówili świadczenia bo po przeprowadzeniu "śledztwa" uznali, że córka kłamie - rzekomo nie mogła dojeżdżać do ojca na rowerze 11 km, aby się nim opiekować. Urzędnicy dowodzili to, że 11 km rowerem to 1 godzina (w jedną stronę), a więc córka musiałaby spędzać na rowerze aż 2 godziny dziennie. No i nie zgadzają się godziny opieki podawane przez nią w GOPS. Do tych "ustaleń" urzędników sąd nawet się nie odniósł stosując litościwe milczenie. Bo to, czy kobieta jeździła do ojca 11 km rowerem (w jedną stronę), czy kłamała nie jest żadną przesłanką przyznawania świadczeń - przepisy nie znają takiego "śledztwa" i na bazie jego "ustaleń" przyznawania albo nie świadczeń z GOPS. Decyduje co innego - czy jest potrzeba opieki nad niepełnosprawnym ojcem (była) oraz czy córka nie pogodzi opieki z pracą (nie pogodzi). Dlatego choćby córka kłamała w żywe oczy a GOPS to wykrył, nie ma to znaczenia prawnego.

Jak wyglądało śledztwo w GOPS w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

Oddajmy głos urzędnikom. Po co mamy ich wyręczać w raporcie ze "śledztwa"? Czytam w dokumentach tej sprawy:

"Jak ustalił pracownik socjalny, w okresie od złożenia wniosku (wrzesień 2022 r.) do końca 2023 r. mąż Wnioskującej przebywał za granicą, a Wnioskująca w tym czasie była sama z dziećmi. Niepełnosprawny wskazał, że w tym czasie, z racji nieobecności zięcia, Wnioskująca mogła pomagać mu w ograniczonym zakresie. Zdaniem Kolegium trudno zatem dać wiarę oświadczeniom Wnioskującej, że w tym czasie codziennie jeździła do ojca (przeważnie rowerem) i przez 6-7 godzin dziennie pomagała mu w codziennym funkcjonowaniu, zaś dziećmi zajmowała się teściowa. Oznaczałoby to bowiem, że codziennie Wnioskująca potrzebowała łącznie 8-9 godzin na dojazd do ojca, wykonanie czynności opiekuńczych i powrót do domu. Przejechanie rowerem odległości 11 km zajmuje wszak około godziny, a w tamtym czasie niepełnosprawny zamieszkiwał w B., odległym o około 11 km od miejsca zamieszkania Wnioskującej."

Co zrobił sąd z tymi argumentami?

Nic. Sprawdzanie detaliczne przez urząd liczby godzin opieki jest bez znaczenia. Prawnie wygląda to tak:

"Przesłanką przyznania świadczenia pielęgnacyjnego jest to, że skarżąca nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad ojcem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, w którym stwierdzono konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji."

Odmowa świadczenia pielęgnacyjnego dla córki niepełnosprawnego ojca - zobaczmy na co choruje

GOPS sprawdził w wywiadzie na co choruje osoba niepełnosprawna i jakie ma deficyty organizmu. I odmówił świadczenia pielęgnacyjnego

Taki werdykt spotkał osobę niepełnosprawną o stopniu znacznym z następującą historią zdrowotną::

1) nadciśnienie tętnicze,

2) ślepota całkowita oka prawego i częściowa oka lewego,

3) uszkodzony nerw wzrokowy.

Niepełnosprawny jest po udarze niedokrwiennym mózgu (lewostronnym). W konsekwencji niedowład lewostronny. GOPS potwierdził w wywiadzie środowiskowym duże problemy z poruszaniem się - w mieszkaniu używa kuli, poza mieszkaniem wózka inwalidzkiego.

Przed odmową świadczenia pielęgnacyjnego GOPS udzielił pomocy niepełnosprawnemu w postaci:

1) usług opiekuńczych (3 godziny dziennie przez 2 dni w każdym tygodniu).

2) asystenta osoby niepełnosprawnej.

Córka niepełnosprawnego ojca chciała świadczenie pielęgnacyjne chciała otrzymać w zamian za opiekę nad nim. Córka zajmowała się m.in.

1) posiłkami dla ojca,

2) zakupami (niezbędne artykuły spożywcze, pielęgnacyjno-higieniczne, leki). Przygotowuje (dawkuje) leki i przypomina o ich wzięciu. Wnioskodawczyni zawozi ojca do lekarzy, na rehabilitację, bierze go na spacery. Dba również o porządek w mieszkaniu, pierze, zmienia bieliznę pościelową pomaga ojcu w codziennej toalecie. W. S. samodzielnie przyjmuje przygotowane leki, spożywa przygotowane posiłki. Samodzielnie korzysta z toalety. W opiece nad ojcem czasami pomagają bracia Pana S., którzy odwiedzają go podczas nieobecności córki, czasami w godzinach nocnych.

Wyrok WSA w Gdańsku (II SA/Gd 696/25) z 17 grudnia 2025 r.

Dariusz Kurkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/ Justyna Dudek-Sienkiewicz Katarzyna Krzysztofowicz

Świadczenie to jest dla osoby, które sprawują opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18. roku życia. Istnieje przy tym możliwość łączenia pracy zawodowej z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego

Warunkiem, otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego jest legitymowanie się przez osobę wymagającą opieki ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (takie orzeczenie zawiera informację w punktach 7 i 8 o treści: „wymaga”) albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

matce albo ojcu, innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Stare świadczenie pielęgnacyjne - prawa nabyte

Osoby, którym przed 1 stycznia 2024 r., albo nawet po tej dacie, ale na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., przyznane zostało co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego zachowują, na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., prawo do tych świadczeń nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane.

Osoby te, zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego w tym przypadku będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

matce albo ojcu;

opiekunowi faktycznemu dziecka;

osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.