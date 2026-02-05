REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Środowisko » Co to jest ETS2? Jakie niesie wyzwania i szanse dla samorządów oraz obywateli od 2027 r.?

Co to jest ETS2? Jakie niesie wyzwania i szanse dla samorządów oraz obywateli od 2027 r.?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 lutego 2026, 12:14
ets2 co to jest emisje nowy system
Co to jest ETS2? Jakie niesie wyzwania i szanse dla samorządów oraz obywateli od 2027 r.?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

ETS2 czyli nowy systemu handlu uprawnieniami do emisji dla budynków i transportu drogowego ma zacząć funkcjonować od 2027 r. Co zmienia? Jakie wyzwania niesie ze sobą dla samorządów i obywateli?

rozwiń >

Co to jest ETS2?

i lokalna transformacja energetyczna – wyzwania oraz szanse dla samorządów i obywateli

REKLAMA

REKLAMA

Wprowadzenie nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji dla budynków i transportu drogowego (ETS2) stanowi jeden z najpoważniejszych etapów w unijnej polityce klimatycznej ostatnich lat. Jego celem jest objęcie mechanizmem opłat za emisję dwutlenku węgla obszarów, które dotychczas znajdowały się poza systemem ETS, czyli przede wszystkim podmiotów wykorzystujących paliwa kopalne do ogrzewania budynków i transportu drogowego. To zmiana, która – choć nieunikniona w kontekście dążenia do neutralności klimatycznej – niesie ze sobą głębokie skutki społeczne, ekonomiczne i organizacyjne.

Dotychczasowy system ETS obejmował przede wszystkim duże instalacje w przemyśle i energetyce, a jego efektywność potwierdzają dane – od 2005 roku emisje w tych sektorach spadły o blisko 48%. Jednak sektor budynków i transportu wciąż odpowiada za ogromną część emisji w Unii Europejskiej. ETS2 ma wypełnić tę lukę, tworząc mechanizm ekonomiczny, który zachęci do redukcji emisji również w tych obszarach.

ETS2 od 2027 r.

Nowy system ma działać od 2027 roku, z możliwością przesunięcia startu na 2028, jeśli ceny energii lub paliw będą zbyt wysokie. Wdrażany będzie na poziomie dostawców paliw, co oznacza, że w praktyce koszt emisji zostanie przeniesiony na użytkowników końcowych. Już dziś wiadomo, że jego implementacja będzie szczególnie trudna w krajach o wysokim udziale paliw kopalnych w ogrzewnictwie indywidualnym. W Polsce, gdzie ponad trzy miliony gospodarstw domowych nadal korzysta z węgla jako podstawowego źródła ciepła, a ok. 20% obywateli ogrzewa nim swoje domy, objęcie emisji CO₂ dodatkowym kosztem może doprowadzić do znaczącego wzrostu wydatków na energię.

REKLAMA

Polecamy: Podatki i opłaty lokalne. Podatek leśny. Podatek rolny. Komentarz

Dalszy ciąg materiału pod wideo

ETS2 - nowe koszty dla obywateli

Szacunki wskazują, że przy cenie uprawnień do emisji wynoszącej 45 euro za tonę CO₂ cena węgla mogłaby wzrosnąć o około 460 zł na tonie, gazu o 0,40 zł za metr sześcienny, a paliw silnikowych o około 0,50 zł za litr. Gdyby cena ta osiągnęła 100 euro za tonę, te dodatkowe koszty mogłyby wzrosnąć nawet dwukrotnie – węgiel podrożałby o ok. 1 000 zł/t, gaz o 0,90 zł/m³, a benzyna i diesel o blisko 1 zł/l. W niektórych prognozach, sięgających perspektywy 2035 roku, zakłada się, że ceny uprawnień mogą dojść nawet do 200 – 280 euro za tonę, co pokazuje skalę potencjalnego wpływu ETS2 na koszty życia obywateli.

- Wprowadzenie ETS2 w założeniu ma stymulować proces odchodzenia od paliw kopalnych, zachęcać do termomodernizacji budynków i wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Jednak samo wprowadzenie ceny na emisję nie wystarczy, by osiągnąć te cele w sposób sprawiedliwy. Potrzebne są rozbudowane mechanizmy kompensacyjne, które pozwolą zrównoważyć koszty transformacji i zabezpieczyć gospodarstwa domowe o najniższych dochodach – komentuje Robert Jeszke, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Emisjami w IOŚ‑PIB, Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Społeczny Fundusz Klimatyczny jako instrument łagodzący

Jednym z kluczowych instrumentów łagodzących będzie Społeczny Fundusz Klimatyczny. Jego celem jest wsparcie gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu w dostosowaniu się do nowych realiów. Polska ma być największym beneficjentem funduszu, z przydziałem przekraczającym 11 miliardów euro na lata 2026–2032. Z tej kwoty co najmniej 37,5% – ponad 4,2 miliarda euro – ma zostać przeznaczone na działania osłonowe. Pozostałe środki mają wspierać inwestycje w efektywność energetyczną, modernizację ciepłownictwa, odnawialne źródła energii, rozwój elektromobilności i zeroemisyjnego transportu publicznego.

Fundusz ma być wykorzystywany na podstawie krajowego Planu Społeczno-Klimatycznego, który wskazuje cele wsparcia, m.in. termomodernizację budynków, wymianę indywidualnych źródeł ciepła, modernizację oświetlenia ulicznego, inwestycje w lokalne sieci ciepłownicze, rozwój klastrów energii i magazynów energii. Te działania mają nie tylko ograniczać emisje, ale też zwiększać bezpieczeństwo energetyczne i obniżać rachunki w dłuższej perspektywie.

Wyzwania dla samorządów

Jednak nawet tak znaczące środki nie zagwarantują sukcesu, jeśli nie zostaną właściwie zaprogramowane i wykorzystane. W tym kontekście szczególną rolę odgrywają samorządy lokalne, które są najbliżej mieszkańców i najlepiej znają lokalne potrzeby. To właśnie na poziomie gmin i miast rozstrzygnie się, czy transformacja stanie się impulsem do rozwoju, czy źródłem nowych napięć społecznych. Kluczowym wyzwaniem będzie zapewnienie przewidywalności procesu transformacji. Wysokie ceny uprawnień do emisji, jeśli pozostaną bez odpowiednich buforów i narzędzi stabilizacyjnych, mogą prowadzić do gwałtownych wzrostów kosztów energii. Dlatego konieczne jest etapowe wdrażanie ETS2 – tzw. fazowanie – pozwalające stopniowo dostosowywać się do nowych realiów ekonomicznych. Tylko w ten sposób można uzyskać społeczny akcept zmian i zapewnić ich trwałość.

Równie ważna jest koordynacja działań między poziomem krajowym i lokalnym. Samorządy muszą otrzymać realne narzędzia, kompetencje i finansowanie, by prowadzić lokalne programy wspierające efektywność energetyczną i ograniczanie emisji. W przeciwnym razie transformacja energetyczna stanie się procesem nierównomiernym, pogłębiającym różnice regionalne i społeczne.

ETS2 to szansa na rozwój

Choć ETS2 stanowi wyzwanie, jest również szansą na modernizację infrastruktury i poprawę jakości życia mieszkańców. Może przyspieszyć wymianę przestarzałych źródeł ciepła, rozwój transportu niskoemisyjnego i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Odpowiednio zaplanowane działania mogą stworzyć nowe miejsca pracy, pobudzić lokalne rynki budowlane i instalacyjne oraz przyciągnąć inwestycje w nowe technologie. Jest wysoce prawdopodobne, że niedoskonałości systemu – w szczególności te uderzające w grupy i państwa członkowskie najbardziej wrażliwe na jego skutki – zostaną poprawione, do czego Rada Unii Europejskiej zobowiązała Komisję Europejską w swoich konkluzjach z 23 października 2025 r.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

Transformacja energetyczna nie jest procesem czysto technologicznym – to przede wszystkim zmiana społeczna. Jej powodzenie zależy od tego, czy mieszkańcy będą w stanie i gotowi uczestniczyć w przemianach, a nie jedynie je finansować. W tym sensie ETS2 stanowi test nie tylko dla gospodarki, ale również dla zdolności państwa i samorządów do prowadzenia sprawiedliwej i solidarnej polityki klimatycznej.

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Instytut Ochrony Środowiska
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB)
Powiązane
Długoterminowa prognoza cen paliw, w związku z wprowadzeniem ETS II
Długoterminowa prognoza cen paliw, w związku z wprowadzeniem ETS II
Wyrok TK miażdży ETS. Co dalej z polską energetyką?
Wyrok TK miażdży ETS. Co dalej z polską energetyką?
Rząd pracuje nad wdrożeniem ETS-2. Wprowadzenie nowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji w znaczący sposób wpłynąć na koszty życia Polaków.
Rząd pracuje nad wdrożeniem ETS-2. Wprowadzenie nowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji w znaczący sposób wpłynąć na koszty życia Polaków.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Sektor publiczny
Port Polska z ambitnymi planami. Ponad 35 tys. nowych etatów przy otwarciu lotniska
05 lut 2026

W dniu otwarcia Portu Polska w 2032 roku na lotnisku i w jego otoczeniu pracować będzie ponad 35 tys. osób - zapowiedział w czwartek wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. Przedstawiciele spółki dodali, że w tym roku planowane jest ogłoszenie 49 postępowań o wartości ok. 40 mld zł.
Co robić na wypadek wojny lub innej sytuacji kryzysowej? Sprawdź, czy masz to w komórce, może uratować życie twoje i bliskich - cyfrowy poradnik bezpieczeństwa
05 lut 2026

Od 5 lutego 2026 r. ta opcja jest dostępna w aplikacji mObywatel. W jednej usłudze zebrano zasady zachowania w kryzysie, listę plecaka ewakuacyjnego, sygnały alarmowe i numery SOS. To cyfrowa wersja materiału, który wcześniej trafił pocztą do 16 mln domów.
12 mln zł na amatorskie kluby sportowe. Ruszył nabór wniosków w programie Sportowy ORLEN
05 lut 2026

Można już składać wnioski do programu Sportowy ORLEN. Jest on skierowany do lokalnych, amatorskich klubów sportowych z całej Polski, które aktywizują dzieci i młodzież. Pozyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na organizację oraz prowadzenie regularnych treningów, zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży a także na wynagrodzenia trenerów.
Co to jest ETS2? Jakie niesie wyzwania i szanse dla samorządów oraz obywateli od 2027 r.?
05 lut 2026

ETS2 czyli nowy systemu handlu uprawnieniami do emisji dla budynków i transportu drogowego ma zacząć funkcjonować od 2027 r. Co zmienia? Jakie wyzwania niesie ze sobą dla samorządów i obywateli?

REKLAMA

Będą ważne zmiany w ustawie o finansach publicznych. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji
05 lut 2026

Rada Ministrów przyjęła 3 lutego 2026 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zawiera przepisy mające na celu wdrożenie rozwiązań zmierzających do realizacji kamienia milowego A2aG w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).Wprowadza in. większą przejrzystość finansów państwa, w tym w zakresie planowania wydatków oraz skuteczniejsze i bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Nowe rozwiązania realizują uzgodnienia zawarte z Komisją Europejską.
Emeryci seryjnie wygrywają z ZUS przeliczenie emerytur. Sądy nie wypracowały jednolitego orzecznictwa
04 lut 2026

Dr Andrzej Hańderek, radca prawny, w kolejnej publikacji wskazuje na brak ujednolicenia orzeczeń sądowych w sprawie ponownego przeliczenia emerytów osób, którym ZUS zgodnie z przepisami, ale niezgodnie z Konstytucją RP, obniżył wysokość emerytur powszechnych o
Rodzice szukają w MOPS zasiłków na rehabilitację, którą powinna zapewnić szkoła i NFZ
04 lut 2026

Zarówno przedszkola, szkoły i NFZ nie mają możliwości zapewnienia np. działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych w wymiarze, którego potrzebuje dziecko chore np. na autyzm. Więc do MOPS trafiają wnioski rodziców, których dzieci powinny otrzymać wsparcie ze szkół albo medycznych placówek publicznych wspomagających dzieci w trudnej sytuacji zdrowotnej. Niewydolny system edukacji i system zdrowia powoduje, że dziecko wymagające np. 40 h godzin pracy ze specjalistą otrzymuje tych godzin 4. Co robią rodzice nie mający pieniędzy na opłacenie prywatnych usług specjalistów z wymiarze 36 h? Idą do MOPS. I szukają pomocy. Np. wybierając ścieżkę „MOPS i usługi opiekuńcze”. W artykule przykład matki, która próbowała taką pomoc z MOPS otrzymać dla dzieci w których zdiagnozowano autyzm (kod F84.0) nadpobudliwość ruchową z deficytem uwagi (F90).
Testy na substancje psychoaktywne dla najwyższych funkcji publicznych – co zakłada petycja i jakie rodzi skutki
04 lut 2026

Do Sejmu trafiła petycja o wprowadzenie okresowych lub doraźnych badań na alkohol i substancje psychoaktywne dla ministrów, posłów, senatorów i osób wybieranych powszechnie. Sprawa budzi emocje, ale też pytania typowo życiowe: kto zleci badania, co z RODO i jakie byłyby konsekwencje finansowe? To koniec specjalnego traktowania osób publicznych? Pozostali w pracy muszą przecież być trzeźwi.

REKLAMA

Po 5093 dniach Wisła zamarzła w Toruniu - ekspert wyjaśnia, co dalej
04 lut 2026

Wisła zamarzła w Toruniu po raz pierwszy od 14 lat, a dokładnie od 5093 dni. - Zakończył się najdłuższych w historii ponad 200-letnich obserwacji okres bez pokrywy lodowej w na rzece w tym mieście - poinformował kriolog dr hab. Bogusław Pawłowski z UMK.
Jak budować odporność rolnictwa na zmiany klimatu? Ogromna rola samorządów gmin wiejskich
04 lut 2026

Z analiz Instytutu Ochrony Środowiska wynika, że na skutek zjawisk ekstremalnych takich jak m.in. powodzie, podtopienia, susze czy przymrozki wiosenne, Polska traci rocznie średnio około 6 miliardów złotych. Jak budować odporność rolnictwa na zmiany klimatu? Ogromna w tym rola samorządów gmin wiejskich.
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA