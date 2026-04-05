Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Zdrowie » Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący

Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący

05 kwietnia 2026, 09:13
Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący
Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący
Teresa Kasprzycka
ShutterStock

Wielkanoc to okres spotkań z bliskimi i spożywania tradycyjnych dań, jednak – jak podkreśliła w rozmowie z PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu – dla naszego zdrowia najważniejsze są codzienne nawyki, zbilansowana dieta oraz zachowanie umiaru.

Jedzenie z rozsądkiem

- Nie chodzi o to, żeby wszystkiego sobie odmawiać, ale jeść z rozsądkiem w odpowiednich porcjach, tak żebyśmy czuli się dobrze, a nie skończyli z bólem brzucha i ociężałością – podkreśliła Lisiecka.

Dietetyczka zwróciła uwagę, że tradycyjne wielkanocne potrawy, takie jak jajka, majonez, wędliny czy słodkie wypieki, nie muszą być przyczyną wyrzutów sumienia, jeśli zachowamy rozsądek i wybierzemy produkty dobrej jakości.

- Nie ma powodu, aby rezygnować z jajek, pod warunkiem że nie są one podawane z nadmiarem wysokokalorycznych dodatków, jak klasyczny majonez. Alternatywą może być majonez wegański lub własnoręcznie przygotowany, którego skład kontrolujemy – zaznaczyła Lisiecka.

Ekspertka wskazała też na znaczenie jakości mięs i wędlin. - Warto przygotować je samodzielnie lub wybierać produkty z prostym i krótkim składem. Unikajmy mięsa oddzielonego mechanicznie i sprawdzajmy, ile mięsa rzeczywiście jest w gotowej wędlinie – dodała.

Aktywność fizyczna po obfitym posiłku

Świąteczne słodkości również nie muszą być całkowicie wykluczone. - Jeden kawałek sernika nikomu nie zaszkodzi, ale po obfitym posiłku warto wybrać się na spacer. Aktywność fizyczna wspiera trawienie i przeciwdziała ospałości – przypomniała Lisiecka.

Dietetyk podkreśliła również znaczenie aktywności fizycznej podczas świąt. - Ruch wpływa korzystnie na perystaltykę jelit, poprawia trawienie i nasze samopoczucie. Po obfitym posiłku nie warto od razu się kłaść – lepszy będzie lekki spacer lub inna forma umiarkowanej aktywności na świeżym powietrzu – dodała.

Ekspertka zwróciła uwagę, że zdrowe nawyki żywieniowe nie ograniczają się jedynie do świątecznego okresu. - Jajka są zdrowe i wartościowe, warto je spożywać nie tylko w święta. To, co jemy, w dużym stopniu kształtuje nasz ogólny stan zdrowia. Dobre nawyki budujemy przez cały rok, nie tylko od święta – powiedziała Lisiecka.

Zdaniem specjalistki najważniejsze są całoroczne nawyki żywieniowe. - Jeżeli na co dzień dbamy o dietę i regularnie się ruszamy, świąteczne odstępstwa nie wpłyną negatywnie na nasze zdrowie. Najlepszym sposobem na zachowanie równowagi jest cieszenie się posiłkami bez przesady i ruszanie się zamiast spędzania całych dni przy stole – podsumowała.

Źródło: PAP
Sektor publiczny
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
05 kwi 2026

Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.
Wielkanoc w Tatrach? Nad Morskie Oko nie pójdziecie
05 kwi 2026

W Tatrach w Niedzielę Wielkanocną jest słonecznie, jednak warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej pozostają trudne – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Nadal zamknięte są trzy doliny, w tym szczególnie zagrożona lawinami popularna droga do Morskiego Oka.
Ponad 1300 uwag do programu „Czyste Powietrze”. Kiedy pierwsze zmiany?
05 kwi 2026

Podczas konsultacji „Czystego Powietrza” zgłoszono ponad 1,3 tys. uwag, a pierwsze korekty programu będą najpóźniej od lipca – przekazał PAP wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda. Pierwsze zmiany mają dotyczyć np. złagodzenia wymogu posiadania nieruchomości przez trzy lata, by ubiegać się o dotacje.

Pogoda na Wielkanoc 2026. Mogą być nawet przymrozki
04 kwi 2026

W niedzielę wielkanocną na południowym zachodzie i południu termometry mogą pokazać do 21 st. C; niewykluczone, że będą występowały również burze - poinformowała PAP synoptyk IMGW Anna Gryczman. Dodała, że w lany poniedziałek nastąpi znaczne ochłodzenie z przelotnymi opadami deszczu.
Świdnik z historycznym porozumieniem inwestycyjnym. Miliony na śmigłowce!
03 kwi 2026

Ministerstwo Finansów i Gospodarki podpisało z Leonardo PZL-Świdnik pierwsze w Polsce podatkowe Porozumienie Inwestycyjne zawarte na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Spółka otrzyma także grant w wysokości 26,6 mln zł w zamian za zobowiązanie do zainwestowania łącznie około 200 mln zł w latach 2024–2028. To dobra wiadomość nie tylko dla zakładów w Świdniku, ale też dla całego polskiego przemysłu śmigłowcowego.
Zmieni się wzór paszportu, dokument zostanie wysłany do obywatela. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
02 kwi 2026

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o pracach nad przepisami, które mają umożliwić wysyłanie paszportów do obywateli. Resort zapowiada także zmianę wzoru dokumentu. Od kiedy zmiany wejdą w życie?
Nawet 60 mln zł dla samorządów. Ruszył ważny nabór na walkę z odpadami – gminy mają czas do końca kwietnia
01 kwi 2026

Rząd uruchamia nowe wsparcie dla samorządów na walkę z odpadami z plastiku. Do podziału jest aż 60 mln zł, a środki mają realnie odciążyć budżety gmin i poprawić czystość przestrzeni publicznej.

Dopłaty dla pszczelarzy startują 1 kwietnia - 50 zł za każdy ul
31 mar 2026

Od 1 kwietnia br. pszczelarze będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa do hodowli przezimowanych rodzin pszczelich - poinformowała we wtorek ARiMR. W tym roku, tak jak w poprzednich latach, pomoc wyniesie 50 zł za jeden ul.
Czy w gabinecie lekarskim może być kamera?
30 mar 2026

Stosowanie monitoringu wizyjnego w gabinetach lekarskich, dentystycznych oraz w innych miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych nabiera coraz większego znaczenia, zarówno z perspektywy bezpieczeństwa pacjentów, jak i ochrony personelu oraz mienia. Dla wielu lekarzy oraz lekarzy dentystów nagranie momentu udzielania świadczenia stanowiłoby ważny dowód w sporze z pacjentem. Jednocześnie monitorowanie obrazu i dźwięku jest jedną z bardziej inwazyjnych form przetwarzania danych osobowych.
