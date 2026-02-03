REKLAMA

Mrozy dały się we znaki. Hydrolog przewiduje wiosnę bez suszy, ale ostrzega przed innym ryzykiem

Mrozy dały się we znaki. Hydrolog przewiduje wiosnę bez suszy, ale ostrzega przed innym ryzykiem

03 lutego 2026, 14:01
Mrozy dały się we znaki. Hydrolog przewiduje wiosnę bez suszy, ale ostrzega przed innym ryzykiem
Mrozy dały się we znaki. Hydrolog przewiduje wiosnę bez suszy, ale ostrzega przed innym ryzykiem
Zapowiada się pierwszy rok od lat, w którym nie powinniśmy wszczynać alarmu zagrożenia suszą hydrologiczną na początku wiosny – prognozuje hydrolog prof. Paweł Rowiński. Powiedział też, że przy gwałtownym wzroście temperatury mogą wystąpić roztopowe podtopienia czy nawet zalania.

Prognozy na nadchodzącą wiosnę

Na początku lutego śnieg pokrywał znaczną większość kraju, choć w różnej grubości. – To jest dobra informacja z punktu widzenia przeciwdziałania skutkom susz, które w ostatnich latach często nawiedzają Polskę. Oczywiście początek roku jeszcze nie świadczy o tym, jak przebiegnie kolejnych jedenaście miesięcy, ale myślę, że wejście w sezon wiosenny będzie dużo lepsze niż w ubiegłych latach – powiedział PAP prof. Paweł Rowiński, hydrolog i dyrektor Instytutu Geofizyki PAN.

I choć na początku bieżącego tygodnia temperatury w całym kraju są ujemne, sięgając obecnie nawet minus 20 st. C, to na kolejne dni IMGW-PIB zapowiada ocieplenie, z miejscami nawet do plus 7-8 st. C.

Potencjalne skutki mrozów

Hydrolog pytany, czy istnieje zatem zagrożenie podtopieniami albo może nawet powodzią, wskazał na dwa możliwe scenariusze.

- Jeśli będziemy mieli powolne roztopy, czyli nastąpi takie klasyczne przedwiośnie z temperaturami nawet minusowymi w nocy, ale lekko na plusie w ciągu dnia, to topnienie będzie następowało wolno. Właściwie byłby to taki wymarzony scenariusz, kiedy gleba zostanie odpowiednio nawilgocona i deficyty wód gruntowych, z którymi zawsze wchodzimy w nowy sezon, będą dużo mniejsze albo nie będzie ich w ogóle – tłumaczył prof. Rowiński.

Zatory lodowe na rzekach - zagrożenie w razie gwałtownego ocieplenia

Natomiast – kontynuował – jeśli temperatura wzrośnie dość gwałtownie (na plusie również w nocy) i nastąpi gwałtowne topnienie, to mogą wystąpić lokalne problemy z podtopieniami, a może nawet z zalaniami. – W takich warunkach mogą też występować lokalne podtopienia wynikające z samego topnienia śniegu, tam gdzie zalega go bardzo dużo, a infrastruktura nie jest odpowiednio przystosowana – dodał hydrolog.

Z kolei pytany o możliwe ryzyko spiętrzenia wody na zamarzniętych rzekach również odwołał się do wspomnianych dwóch scenariuszy.

Jak bowiem mówił prof. Rowiński, w przypadku szybkiego wzrostu temperatury może dojść do zatoru krą lodową lub śryżem, czyli zatkania lodem prądowym przekroju poprzecznego rzeki, co może powodować znaczne podniesienie poziomu wody i w konsekwencji podtopienia czy zalania.

Hydrolog dodał też, że choć możliwe scenariusze są różne, to są obszary w kraju, w których problemy z powodu zamarzniętych rzek występują i gdzie to zagrożenie jest realne – np. na Żuławach.

We wtorek rano IMGW-PIB podał, że rzeki w zdecydowanej większości kraju znajdują się w strefie stanów niskich lub średnich, a tylko w niektórych miejscach występuje strefa stanów wysokich.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
