Takiej inwestycji w Poznaniu nikt się nie spodziewał. Seniorzy otrzymali coś wyjątkowego

Mieszkania dla osób starszych oraz ogólnodostępny klub seniora powstały w zmodernizowanej zabytkowej kamienicy w centrum Poznania. Inwestycję o wartości 20 mln zł zrealizował Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) przy wsparciu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

W wyniku przebudowy zwiększono liczbę mieszkań w kamienicy – z 17 do 32. Utworzono je poprzez podział większych lokali na mniejsze, jedno- i dwupokojowe. Na podwórzu powstała nowa oficyna zaprojektowana z myślą o seniorach, w której urządzono osiem mieszkań dostosowanych do ich potrzeb.

Nowa oficyna i mieszkania zaprojektowane dla seniorów

W obu skrzydłach budynku zamontowano windy. Integralną częścią inwestycji jest sala z zapleczem kuchennym i sanitarnym, przeznaczona na klub seniora. ZKZL poinformował w poniedziałek, że przestrzeń klubu została połączona z całą oficyną, co umożliwia mieszkańcom korzystanie z niej bez wychodzenia na zewnątrz. Klub seniora ma charakter ogólnodostępny i będzie miejscem spotkań oraz integracji.

„Ta inwestycja pokazuje, że rewitalizacja miejskich kamienic może i powinna łączyć ochronę dziedzictwa z realnymi potrzebami mieszkańców. Przy ul. Garbary udało się stworzyć bezpieczne i dostępne mieszkania dla seniorów oraz miejsce integracji. To przykład mądrej polityki mieszkaniowej, w której z jednej strony odnawiane są budynki z zabytkowego zasobu mieszkaniowego, a z drugiej nadaje się im nowe funkcje społeczne” – powiedział w poniedziałek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Klub seniora jako miejsce integracji: Kto będzie mógł korzystać?

Kamienica przy ul. Garbary 41 została wybudowana w 1897 roku. Obiekt ma cechy historyzujące i secesyjne, a jego charakterystycznym elementem są balustrady z motywami roślinnymi. Budynek objęty jest opieką konserwatora zabytków. Przed rozpoczęciem inwestycji znajdował się w złym stanie technicznym, a pozyskanie zewnętrznych środków umożliwiło przeprowadzenie modernizacji.

Zakres prac objął m.in. remont elewacji frontowej oraz odtworzenie konstrukcji dachowej w jej pierwotnej formie. Modernizacji poddano balkony z zielonymi balustradami, które są jednym z rozpoznawalnych elementów budynku. Wyremontowano klatkę schodową, a podwórze zyskało nowe zagospodarowanie, w tym ławki, oświetlenie i zieleń.

Koniec pieców kaflowych

W ramach inwestycji wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. W budynku zlikwidowano blisko 50 pieców kaflowych, a obiekt podłączono do miejskiej sieci cieplnej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 20 mln zł, z czego 16 mln zł pochodziło z bezzwrotnego dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych planuje przekazanie wszystkich mieszkań do końca pierwszego kwartału 2026 roku.