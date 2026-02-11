REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » MAP liczy na pozytywny wynik referendum w JSW ws. zawieszenia świadczeń pracowniczych

MAP liczy na pozytywny wynik referendum w JSW ws. zawieszenia świadczeń pracowniczych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 lutego 2026, 10:34
MAP liczy na pozytywny wynik referendum w JSW ws. zawieszenia świadczeń pracowniczych
MAP liczy na pozytywny wynik referendum w JSW ws. zawieszenia świadczeń pracowniczych
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Aktywów Państwowych liczy na pozytywny wynik czwartkowego referendum w JSW ws. zawieszenia części świadczeń pracowniczych - podało w środę MAP w komunikacie. Zgoda załogi umożliwi uzyskanie finansowania dla spółki - wskazał resort.

Czwartkowe referendum dotyczy wynegocjowanego porozumienia zawieszającego niektóre świadczenia pracownicze w JSW. Ma być ono częścią szerokiego planu restrukturyzacji, którego celem jest poprawa sytuacji finansowej JSW i zabezpieczenie jej przyszłości wobec trudnych warunków rynkowych. W razie braku zgody załogi JSW ma stanąć przed koniecznością restrukturyzacji ustawowej.

REKLAMA

REKLAMA

Trudna sytuacja finansowa JSW

W środę MAP opublikowało w serwisie X komunikat, w którym zapewniło, że kierownictwo resortu od wielu miesięcy konsekwentnie podejmuje działania zmierzające do wypracowania optymalnego planu naprawczego dla JSW, która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

„Wraz z upływem czasu trwająca dekoniunktura na rynku, a tym samym pogarszająca się sytuacja finansowa spółki, ograniczają dostępność instrumentów finansowych możliwych do wykorzystania w celu jej ratowania” - zastrzegło ministerstwo.

„W związku z tym MAP, jako współwłaściciel JSW, liczy na pozytywny wynik czwartkowego referendum organizowanego przez stronę społeczną. Jego przyjęcie umożliwi pozyskanie finansowania dla spółki, które pozwoli na zapewnienie jej płynności finansowej oraz kontynuowanie działalności, a także ochroni miejsca pracy” - dodał resort.

REKLAMA

We wtorek na facebookowym profilu zakładowej Solidarności JSW skopiowano pytania i odpowiedzi dotyczące porozumienia i referendum, zamieszczone na portalu pracownika JSW.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Refleksje na temat sytuacji finansowej JSW

Zaznaczono m.in., że JSW znajduje się w skrajnie trudnej sytuacji finansowej wynikającej z warunków rynkowych, w których przychody nie pokrywają kosztów działalności. Już teraz spółka nie płaci w pełni swoich zobowiązań, a dotychczasowi dostawcy nie chcą realizować zamówień. Bez natychmiastowych działań stabilizujących spółka nie będzie w stanie utrzymać płynności finansowej i grozi jej upadłość.

Reakcje na projekt porozumienia

W portalu pracownika JSW napisano do załogi, że porozumienie zawieszające jest obecnie jedynym rozwiązaniem alternatywnym wobec twardej restrukturyzacji ustawowej (upadłość lub sanacja).

Solidarność w JSW podkreśla, że brak akceptacji dla porozumienia wyrażony w referendum będzie oznaczał, że strona społeczna nie podpisze się pod porozumieniem. Zastrzega przy tym, że wynegocjowany projekt nie narusza wynagrodzeń miesięcznych. Związek oczekuje też, że ogłoszony przez MAP Kodeks Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego zostanie realnie wprowadzony w JSW.

W raporcie JSW z piątku, 6 lutego, napisano, że projekt porozumienia przewiduje zawieszenie stosowania postanowień niektórych porozumień zbiorowych z związkami zawodowymi oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w JSW oraz wyjątkowe, czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników, niż wynikałoby z ich umów o pracę (w zakresie wskazanym w projekcie porozumienia).

Wśród tych założeń jest zawieszenie prawa do 14. pensji za 2026 r., przesunięcie terminu płatności 14. pensji za 2025 r. na rok 2027 r., płatność nagrody barbórkowej z ekwiwalentem barbórkowym za lata 2025-2027 w ratach, zawieszenie wypłaty deputatu węglowego oraz ograniczenie innych świadczeń, np. obniżenie wysokości ekwiwalentów za posiłki regeneracyjne.

Grupa Kapitałowa JSW to spółka akcyjna, największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Podstawowa działalność grupy JSW to produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych. JSW prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

JSW miała stratę netto po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Nie odziedziczysz już mieszkania po zmarłym, jeżeli za dużo zarabiasz lub posiadasz w tym samym mieście (lub choćby w jego okolicach) inną nieruchomość. Ministerstwo Rozwoju i Technologii mówi stop niesprawiedliwemu bogaceniu
Nie odziedziczysz już mieszkania po zmarłym, jeżeli za dużo zarabiasz lub posiadasz w tym samym mieście (lub choćby w jego okolicach) inną nieruchomość. Ministerstwo Rozwoju i Technologii mówi stop niesprawiedliwemu bogaceniu
Pracownicy testują sztuczną inteligencję na własną rękę, ale potrzebne są zasady. Przykład: fałszywe interpretacje podatkowe w ofercie przetargowej
Pracownicy testują sztuczną inteligencję na własną rękę, ale potrzebne są zasady. Przykład: fałszywe interpretacje podatkowe w ofercie przetargowej
ZUS zgodził się na odroczenie płatności składek dla JSW. Ogromna kwota w grze
ZUS zgodził się na odroczenie płatności składek dla JSW. Ogromna kwota w grze
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
MAP liczy na pozytywny wynik referendum w JSW ws. zawieszenia świadczeń pracowniczych
11 lut 2026

Ministerstwo Aktywów Państwowych liczy na pozytywny wynik czwartkowego referendum w JSW ws. zawieszenia części świadczeń pracowniczych - podało w środę MAP w komunikacie. Zgoda załogi umożliwi uzyskanie finansowania dla spółki - wskazał resort.
Czekają nas zmiany w programie "Czyste Powietrze'"? Wiceprezes NFOŚiGW zdradza szczegóły
10 lut 2026

W przyszłym tygodniu rozpoczną się konsultacje ws. zmian w programie „Czyste Powietrze”, w planach są umowy trójstronne obejmujące też wykonawców robót, bon na audyt czy skrócenie okresu posiadania nieruchomości, aby móc skorzystać z programu - zapowiedział wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda.
Zima uderzyła nas po portfelach. Dane ws. wydatków na gaz i prąd mówią wiele
10 lut 2026

Sroga zima dała się Polakom we znaki, także na poziomie portfeli. W styczniu kupujący prąd i gaz zapłacili 17,2 mld zł, czyli 4,1 mld zł więcej niż rok wcześniej. To efekt większego zapotrzebowania z powodu tęgich mrozów.

Nowa formacja Fronteksu. Wkrótce decyzja o siedzibie w Polsce?
10 lut 2026

Agencja prowadzi z Warszawą i dwiema innymi stolicami rozmowy w sprawie lokalizacji siedziby powstających sił szybkiego reagowania - podaje poniedziałkowy „Dziennik Gazeta Prawna”.

REKLAMA

Takiej inwestycji w Poznaniu nikt się nie spodziewał. Seniorzy otrzymali coś wyjątkowego
09 lut 2026

Mieszkania dla osób starszych oraz ogólnodostępny klub seniora powstały w zmodernizowanej zabytkowej kamienicy w centrum Poznania. Inwestycję o wartości 20 mln zł zrealizował Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) przy wsparciu z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.
To dofinansowanie wzrośnie z 200 tys. zł do 300 tys. zł, a środki na dofinansowania i programy wsparcia zostaną rozszerzone o kolejne tysiące gospodarstw. Sprawdź, co zapowiada resort
09 lut 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada zwiększenie premii dla młodych rolników z 200 tys. zł do 300 tys. zł oraz poszerzenie puli środków na inwestycje prośrodowiskowe do 2,8 mld zł. Jak wynika z komunikatu resortu, wsparcie obejmie kolejne tysiące gospodarstw. Decyzję ogłosił minister Stefan Krajewski.
Dopłaty dla hodowców na ubezpieczenie zwierząt ruszyły. Odzyskaj nawet 70 procent składki
09 lut 2026

Hodowcy bydła, świń, owiec, kóz, koni lub drobiu mogą ubiegać się o refundację części opłaconej składki ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia jednej z kilkudziesięciu chorób zakaźnych - poinformowała w poniedziałek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Masz w domu czujnik dymu i tlenku węgla? 140 tysięcy Polaków dostanie go za darmo
09 lut 2026

Państwowa Straż Pożarna przekaże czujniki dymu i tlenku węgla 140 tysiącom najbardziej zagrożonych i potrzebujących osób – poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

REKLAMA

Polacy ignorują ostrzeżenia ekspertów: Plecak ewakuacyjny? Nikt tego nie planuje
09 lut 2026

Polacy nie czują potrzeby przygotowań na sytuacje kryzysowe. Jak wynika z badania IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, większość społeczeństwa nie planuje kompletowania plecaka ewakuacyjnego, mimo apeli ekspertów i przedstawicieli rządu.

Ratujący życie prezent od Państwa dla 140 tys. rodzin – sprawdź, czy Cię to dotyczy
09 lut 2026

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kupił 140 tysięcy czujek dymu i czadu, które strażacy bezpłatnie zamontują w domach osób najbardziej potrzebujących. Urządzenia mają chronić przed pożarami i zatruciem tlenkiem węgla - zagrożeniami, które co roku zabijają w Polsce setki osób. Kogo obejmie program i jak się do niego zgłosić?
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA