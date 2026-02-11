MAP liczy na pozytywny wynik referendum w JSW ws. zawieszenia świadczeń pracowniczych

Ministerstwo Aktywów Państwowych liczy na pozytywny wynik czwartkowego referendum w JSW ws. zawieszenia części świadczeń pracowniczych - podało w środę MAP w komunikacie. Zgoda załogi umożliwi uzyskanie finansowania dla spółki - wskazał resort.

Czwartkowe referendum dotyczy wynegocjowanego porozumienia zawieszającego niektóre świadczenia pracownicze w JSW. Ma być ono częścią szerokiego planu restrukturyzacji, którego celem jest poprawa sytuacji finansowej JSW i zabezpieczenie jej przyszłości wobec trudnych warunków rynkowych. W razie braku zgody załogi JSW ma stanąć przed koniecznością restrukturyzacji ustawowej.

Trudna sytuacja finansowa JSW

W środę MAP opublikowało w serwisie X komunikat, w którym zapewniło, że kierownictwo resortu od wielu miesięcy konsekwentnie podejmuje działania zmierzające do wypracowania optymalnego planu naprawczego dla JSW, która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

„Wraz z upływem czasu trwająca dekoniunktura na rynku, a tym samym pogarszająca się sytuacja finansowa spółki, ograniczają dostępność instrumentów finansowych możliwych do wykorzystania w celu jej ratowania” - zastrzegło ministerstwo.

„W związku z tym MAP, jako współwłaściciel JSW, liczy na pozytywny wynik czwartkowego referendum organizowanego przez stronę społeczną. Jego przyjęcie umożliwi pozyskanie finansowania dla spółki, które pozwoli na zapewnienie jej płynności finansowej oraz kontynuowanie działalności, a także ochroni miejsca pracy” - dodał resort.

We wtorek na facebookowym profilu zakładowej Solidarności JSW skopiowano pytania i odpowiedzi dotyczące porozumienia i referendum, zamieszczone na portalu pracownika JSW.

Refleksje na temat sytuacji finansowej JSW

Zaznaczono m.in., że JSW znajduje się w skrajnie trudnej sytuacji finansowej wynikającej z warunków rynkowych, w których przychody nie pokrywają kosztów działalności. Już teraz spółka nie płaci w pełni swoich zobowiązań, a dotychczasowi dostawcy nie chcą realizować zamówień. Bez natychmiastowych działań stabilizujących spółka nie będzie w stanie utrzymać płynności finansowej i grozi jej upadłość.

Reakcje na projekt porozumienia

W portalu pracownika JSW napisano do załogi, że porozumienie zawieszające jest obecnie jedynym rozwiązaniem alternatywnym wobec twardej restrukturyzacji ustawowej (upadłość lub sanacja).

Solidarność w JSW podkreśla, że brak akceptacji dla porozumienia wyrażony w referendum będzie oznaczał, że strona społeczna nie podpisze się pod porozumieniem. Zastrzega przy tym, że wynegocjowany projekt nie narusza wynagrodzeń miesięcznych. Związek oczekuje też, że ogłoszony przez MAP Kodeks Dobrych Praktyk Nadzoru Właścicielskiego zostanie realnie wprowadzony w JSW.

W raporcie JSW z piątku, 6 lutego, napisano, że projekt porozumienia przewiduje zawieszenie stosowania postanowień niektórych porozumień zbiorowych z związkami zawodowymi oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących w JSW oraz wyjątkowe, czasowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników, niż wynikałoby z ich umów o pracę (w zakresie wskazanym w projekcie porozumienia).

Wśród tych założeń jest zawieszenie prawa do 14. pensji za 2026 r., przesunięcie terminu płatności 14. pensji za 2025 r. na rok 2027 r., płatność nagrody barbórkowej z ekwiwalentem barbórkowym za lata 2025-2027 w ratach, zawieszenie wypłaty deputatu węglowego oraz ograniczenie innych świadczeń, np. obniżenie wysokości ekwiwalentów za posiłki regeneracyjne.

Grupa Kapitałowa JSW to spółka akcyjna, największy producent wysokiej jakości węgla koksowego w UE i jeden z wiodących producentów koksu używanego do wytopu stali. Podstawowa działalność grupy JSW to produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja, sprzedaż koksu i węglopochodnych. JSW prowadzi wydobycie w czterech kopalniach: Borynia-Zofiówka, Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych.

JSW miała stratę netto po trzech kwartałach 2025 r. narastająco 2,9 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7 mld zł, a wynik EBITDA minus 1,4 mld zł. W samym trzecim kwartale JSW wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, przy stracie brutto ze sprzedaży w wysokości 524 mln zł. EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniosła minus 485 mln zł, a strata netto 794 mln zł.