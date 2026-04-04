Pogoda na Wielkanoc 2026. Mogą być nawet przymrozki

W niedzielę wielkanocną na południowym zachodzie i południu termometry mogą pokazać do 21 st. C; niewykluczone, że będą występowały również burze - poinformowała PAP synoptyk IMGW Anna Gryczman. Dodała, że w lany poniedziałek nastąpi znaczne ochłodzenie z przelotnymi opadami deszczu.

Pogoda na Wielkanoc

W sobotnie popołudnie, zwłaszcza na północnym zachodzie kraju, przewidywane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie początkowo utrzyma się zachmurzenie małe i umiarkowane, które dopiero wieczorem wzrośnie do dużego, przynosząc przelotne opady deszczu.

Jak zaznaczyła synoptyk IMGW, w wielu regionach Polski – głównie w pasie od północnego zachodu po południowy zachód – opady nie będą intensywne i wyniosą od 1 do 3 mm. W wyższych partiach Sudetów możliwy jest także deszcz ze śniegiem.

Na termometrach będzie od 11 st. C do 16 st. C. Na przeważającym obszarze kraju od 11 st. C do 13 t. C, najcieplej do 16 st. C na południowym wschodzie, a najchłodniej na północnym zachodzie, szczególnie na samym wybrzeżu, gdzie można spodziewać się do 10 st. C. Prognozowany jest również wiatr umiarkowany i porywisty. Szczególnie w północno-zachodniej części Polski jego porywy mogą osiągnąć do 55-60 km/h, a najsilniejszy pojawi się na wybrzeżu ze średnią prędkością do około 45 km/h i w porywach około 75 km/h z kierunków zachodnich.

Najbliższej nocy, na północnym zachodzie oraz w centrum pojawi się zachmurzenie małe i okresami umiarkowane. Natomiast na południu i południowym wschodzie będzie ono duże, z postępującymi większymi przejaśnieniami. Na południu spodziewane są również opady deszczu, a wysoko w Tatrach deszczu ze śniegiem. W tym regionie, szczególnie w dolinach należy spodziewać się także lokalnie tworzących się silnych zamgleń lub mgieł ograniczających widzialność do 300 m. Gryczman ostrzegła, że ze względu na liczne rozpogodzenia, szczególnie w północno-wschodniej części Polski, ale sięgające nawet po centrum i morze mogą pojawić się przymrozki i to nie tylko przygruntowe.

Miejscami temperatura może spaść do minus 2 st. C, a przy gruncie mogą to być wartości wynoszące około minus 3 st. C. Najcieplej będzie na południu i tam temperatura wyniesie do 5 st. C. Nieco chłodniejszej aury można spodziewać się w rejonach podgórskich, około 1 st. C i już bez przymrozków. Wiatr trochę osłabnie i zmieni kierunek, zawieje z kierunków zachodnich i południowych. Początkowo, na wybrzeżu porywy mogą sięgać 60-65 km/h, a w ciągu nocy osłabną i znowu pojawią się nad ranem.

Można spodziewać się opadów

W niedzielę wielkanocną będzie pogodnie, jednak od północnego zachodu zacznie nasuwać się strefa frontu atmosferycznego, dlatego w północno-zachodniej połowie Polski zachmurzenie dość szybko wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Na południowym wschodzie zapowiada się spokojna pogoda, bez opadów przynajmniej do godzin wieczornych.

Na obszarze kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, a wysoko w Sudetach możliwy jest także deszcz ze śniegiem. Niewykluczone są również burze, które mogą przynieść opady krupy śnieżnej, silniejsze porywy wiatru do około 65 km/h oraz punktowe sumy opadów do 10 mm.

Dodatkowo wraz z frontem burzowym pojawi się silniejszy, porywisty wiatr — jego porywy osiągną do 60 km/h, a na wybrzeżu około 80 km/h.

IMGW prognozuje dość wysokie temperatury. Na południowym zachodzie i południu mogą one wzrosnąć do do 21 st. C, w centrum około 18 st. C, a nad samym morzem chłodniej tak samo jak na krańcach północno-wschodnich, tam 12-14 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni. Wspomniany front, przemieszczający się na wschód i południowy wschód przyniesie nam także opady.

W związku z tym, w nocy z niedzieli na poniedziałek należy spodziewać się dużego zachmurzenia z postępującymi większymi przejaśnieniami od północnego zachodu i przelotnych opadów deszczu właściwie w całym kraju. Na północy, północnym wschodzie mogą pojawić się nawet przelotne opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach oprócz deszczu ze śniegiem pojawi się także śnieg, co spowoduje przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach do 3 cm. W całym kraju będzie wiatr umiarkowany, porywisty szczególnie przy początkowych burzach. Pojawią się one w pierwszych godzinach nocnych w obszarze od Opolszczyzny po ziemię łódzką oraz zachód Mazowsza, więc tam porywy wiatru mogą wynieść do około 65 km/h. Nad morzem w nocy będzie on nieco słabszy, ale nadal do 75 km/h. Zdaniem Gryczman, ze względu na to duże zachmurzenie i wiatr nie należy spodziewać się przymrozków. Jeśli chodzi o temperaturę - na północy pojawi się 1 st. C, w centrum około 5 st. C, najcieplej będzie na południu i południowym schodzie, bo do 10 st. C.

W wielkanocny poniedziałek pojawi się więcej przejaśnień i mniej opadów na zachodzie naszego kraju, ale przelotne opady deszczu możliwe są właściwie wszędzie, na północnym wschodzie mogą to być także opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w Tatrach będzie padał śnieg i nadal będzie wietrznie. Ten wiatr w ciągu dnia może być umiarkowany i dość silny, właściwie wszędzie w porywach do 65 km/h, a na wybrzeżu nawet do 85 km/h. W poniedziałek będzie także wyraźnie chłodniej, ponieważ będziemy mieć temperaturę od 7 st. C na wybrzeżu, około 11 st. C w centrum i najcieplej, bo około 12 st. C na południowym wschodzie.