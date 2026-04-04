Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Pogoda na Wielkanoc 2026. Mogą być nawet przymrozki

Pogoda na Wielkanoc 2026. Mogą być nawet przymrozki

04 kwietnia 2026, 14:26
Pogoda na Wielkanoc
Pogoda na Wielkanoc 2026
REKLAMA

REKLAMA

W niedzielę wielkanocną na południowym zachodzie i południu termometry mogą pokazać do 21 st. C; niewykluczone, że będą występowały również burze - poinformowała PAP synoptyk IMGW Anna Gryczman. Dodała, że w lany poniedziałek nastąpi znaczne ochłodzenie z przelotnymi opadami deszczu.

Pogoda na Wielkanoc

W sobotnie popołudnie, zwłaszcza na północnym zachodzie kraju, przewidywane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na południowym wschodzie początkowo utrzyma się zachmurzenie małe i umiarkowane, które dopiero wieczorem wzrośnie do dużego, przynosząc przelotne opady deszczu.

REKLAMA

REKLAMA

Jak zaznaczyła synoptyk IMGW, w wielu regionach Polski – głównie w pasie od północnego zachodu po południowy zachód – opady nie będą intensywne i wyniosą od 1 do 3 mm. W wyższych partiach Sudetów możliwy jest także deszcz ze śniegiem.

Na termometrach będzie od 11 st. C do 16 st. C. Na przeważającym obszarze kraju od 11 st. C do 13 t. C, najcieplej do 16 st. C na południowym wschodzie, a najchłodniej na północnym zachodzie, szczególnie na samym wybrzeżu, gdzie można spodziewać się do 10 st. C. Prognozowany jest również wiatr umiarkowany i porywisty. Szczególnie w północno-zachodniej części Polski jego porywy mogą osiągnąć do 55-60 km/h, a najsilniejszy pojawi się na wybrzeżu ze średnią prędkością do około 45 km/h i w porywach około 75 km/h z kierunków zachodnich.

Najbliższej nocy, na północnym zachodzie oraz w centrum pojawi się zachmurzenie małe i okresami umiarkowane. Natomiast na południu i południowym wschodzie będzie ono duże, z postępującymi większymi przejaśnieniami. Na południu spodziewane są również opady deszczu, a wysoko w Tatrach deszczu ze śniegiem. W tym regionie, szczególnie w dolinach należy spodziewać się także lokalnie tworzących się silnych zamgleń lub mgieł ograniczających widzialność do 300 m. Gryczman ostrzegła, że ze względu na liczne rozpogodzenia, szczególnie w północno-wschodniej części Polski, ale sięgające nawet po centrum i morze mogą pojawić się przymrozki i to nie tylko przygruntowe.

REKLAMA

Miejscami temperatura może spaść do minus 2 st. C, a przy gruncie mogą to być wartości wynoszące około minus 3 st. C. Najcieplej będzie na południu i tam temperatura wyniesie do 5 st. C. Nieco chłodniejszej aury można spodziewać się w rejonach podgórskich, około 1 st. C i już bez przymrozków. Wiatr trochę osłabnie i zmieni kierunek, zawieje z kierunków zachodnich i południowych. Początkowo, na wybrzeżu porywy mogą sięgać 60-65 km/h, a w ciągu nocy osłabną i znowu pojawią się nad ranem.

Można spodziewać się opadów

W niedzielę wielkanocną będzie pogodnie, jednak od północnego zachodu zacznie nasuwać się strefa frontu atmosferycznego, dlatego w północno-zachodniej połowie Polski zachmurzenie dość szybko wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Na południowym wschodzie zapowiada się spokojna pogoda, bez opadów przynajmniej do godzin wieczornych.

Na obszarze kraju spodziewane są przelotne opady deszczu, a wysoko w Sudetach możliwy jest także deszcz ze śniegiem. Niewykluczone są również burze, które mogą przynieść opady krupy śnieżnej, silniejsze porywy wiatru do około 65 km/h oraz punktowe sumy opadów do 10 mm.

Dodatkowo wraz z frontem burzowym pojawi się silniejszy, porywisty wiatr — jego porywy osiągną do 60 km/h, a na wybrzeżu około 80 km/h.

IMGW prognozuje dość wysokie temperatury. Na południowym zachodzie i południu mogą one wzrosnąć do do 21 st. C, w centrum około 18 st. C, a nad samym morzem chłodniej tak samo jak na krańcach północno-wschodnich, tam 12-14 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni. Wspomniany front, przemieszczający się na wschód i południowy wschód przyniesie nam także opady.

W związku z tym, w nocy z niedzieli na poniedziałek należy spodziewać się dużego zachmurzenia z postępującymi większymi przejaśnieniami od północnego zachodu i przelotnych opadów deszczu właściwie w całym kraju. Na północy, północnym wschodzie mogą pojawić się nawet przelotne opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach oprócz deszczu ze śniegiem pojawi się także śnieg, co spowoduje przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach do 3 cm. W całym kraju będzie wiatr umiarkowany, porywisty szczególnie przy początkowych burzach. Pojawią się one w pierwszych godzinach nocnych w obszarze od Opolszczyzny po ziemię łódzką oraz zachód Mazowsza, więc tam porywy wiatru mogą wynieść do około 65 km/h. Nad morzem w nocy będzie on nieco słabszy, ale nadal do 75 km/h. Zdaniem Gryczman, ze względu na to duże zachmurzenie i wiatr nie należy spodziewać się przymrozków. Jeśli chodzi o temperaturę - na północy pojawi się 1 st. C, w centrum około 5 st. C, najcieplej będzie na południu i południowym schodzie, bo do 10 st. C.

W wielkanocny poniedziałek pojawi się więcej przejaśnień i mniej opadów na zachodzie naszego kraju, ale przelotne opady deszczu możliwe są właściwie wszędzie, na północnym wschodzie mogą to być także opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w Tatrach będzie padał śnieg i nadal będzie wietrznie. Ten wiatr w ciągu dnia może być umiarkowany i dość silny, właściwie wszędzie w porywach do 65 km/h, a na wybrzeżu nawet do 85 km/h. W poniedziałek będzie także wyraźnie chłodniej, ponieważ będziemy mieć temperaturę od 7 st. C na wybrzeżu, około 11 st. C w centrum i najcieplej, bo około 12 st. C na południowym wschodzie.

Czy przelew do małżonka to darowizna? Skarbówka rozwiewa wątpliwości podatników
Trzynastki dla emerytów w 2026 r. po raz ostatni i koniec 800 plus, w zamian dla wszystkich 60 tys. zł nowej kwoty wolnej w PIT - jest taki projekt
Masz ten rocznik w dowodzie? ZUS może być Ci winien tysiące złotych. Jak odzyskać pieniądze za błędy w naliczaniu emerytur?
Źródło: PAP
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
05 kwi 2026

Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.
Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący
05 kwi 2026

Wielkanoc to okres spotkań z bliskimi i spożywania tradycyjnych dań, jednak – jak podkreśliła w rozmowie z PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu – dla naszego zdrowia najważniejsze są codzienne nawyki, zbilansowana dieta oraz zachowanie umiaru.
Wielkanoc w Tatrach? Nad Morskie Oko nie pójdziecie
05 kwi 2026

W Tatrach w Niedzielę Wielkanocną jest słonecznie, jednak warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej pozostają trudne – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Nadal zamknięte są trzy doliny, w tym szczególnie zagrożona lawinami popularna droga do Morskiego Oka.
Ponad 1300 uwag do programu „Czyste Powietrze”. Kiedy pierwsze zmiany?
05 kwi 2026

Podczas konsultacji „Czystego Powietrza” zgłoszono ponad 1,3 tys. uwag, a pierwsze korekty programu będą najpóźniej od lipca – przekazał PAP wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda. Pierwsze zmiany mają dotyczyć np. złagodzenia wymogu posiadania nieruchomości przez trzy lata, by ubiegać się o dotacje.

REKLAMA

Świdnik z historycznym porozumieniem inwestycyjnym. Miliony na śmigłowce!
03 kwi 2026

Ministerstwo Finansów i Gospodarki podpisało z Leonardo PZL-Świdnik pierwsze w Polsce podatkowe Porozumienie Inwestycyjne zawarte na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej. Spółka otrzyma także grant w wysokości 26,6 mln zł w zamian za zobowiązanie do zainwestowania łącznie około 200 mln zł w latach 2024–2028. To dobra wiadomość nie tylko dla zakładów w Świdniku, ale też dla całego polskiego przemysłu śmigłowcowego.
Zmieni się wzór paszportu, dokument zostanie wysłany do obywatela. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
02 kwi 2026

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało o pracach nad przepisami, które mają umożliwić wysyłanie paszportów do obywateli. Resort zapowiada także zmianę wzoru dokumentu. Od kiedy zmiany wejdą w życie?
Nawet 60 mln zł dla samorządów. Ruszył ważny nabór na walkę z odpadami – gminy mają czas do końca kwietnia
01 kwi 2026

Rząd uruchamia nowe wsparcie dla samorządów na walkę z odpadami z plastiku. Do podziału jest aż 60 mln zł, a środki mają realnie odciążyć budżety gmin i poprawić czystość przestrzeni publicznej.

REKLAMA

Dopłaty dla pszczelarzy startują 1 kwietnia - 50 zł za każdy ul
31 mar 2026

Od 1 kwietnia br. pszczelarze będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa do hodowli przezimowanych rodzin pszczelich - poinformowała we wtorek ARiMR. W tym roku, tak jak w poprzednich latach, pomoc wyniesie 50 zł za jeden ul.
Czy w gabinecie lekarskim może być kamera?
30 mar 2026

Stosowanie monitoringu wizyjnego w gabinetach lekarskich, dentystycznych oraz w innych miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych nabiera coraz większego znaczenia, zarówno z perspektywy bezpieczeństwa pacjentów, jak i ochrony personelu oraz mienia. Dla wielu lekarzy oraz lekarzy dentystów nagranie momentu udzielania świadczenia stanowiłoby ważny dowód w sporze z pacjentem. Jednocześnie monitorowanie obrazu i dźwięku jest jedną z bardziej inwazyjnych form przetwarzania danych osobowych.
