Strona główna » Sektor publiczny » Wiadomości » Szpitale uciekają przed wypłatą nagród? Dłuższy urlop, ale brak premii dla medyków

Szpitale uciekają przed wypłatą nagród? Dłuższy urlop, ale brak premii dla medyków

12 lutego 2026, 09:42
Szpitale uciekają przed wypłatą nagród? Dłuższy urlop, ale brak premii dla medyków
Szpitale uciekają przed wypłatą nagród? Dłuższy urlop, ale brak premii dla medyków
Nowe przepisy o zaliczaniu do stażu czasu pracy na kontrakcie pozwalają wydłużyć urlop, ale nie przybliżają np. do nagród jubileuszowych. Powód? Tarczą placówek ochrony zdrowia okazują się ich regulaminy wynagradzania – pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”.

Zakres zmian obejmujących szpitale publiczne oraz spółki i instytuty

Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie w styczniu dla szpitali publicznych, a w maju obejmie spółki handlowe i instytuty, miała zrównać sytuację tysięcy medyków pracujących na kontraktach z pracownikami etatowymi. Nowe przepisy pozwalają na wliczanie okresów prowadzenia działalności gospodarczej oraz umów cywilnoprawnych do ogólnego stażu pracy. W praktyce jednak, jak wynika z analizy „DGP”, zmiana ta staje się źródłem narastającego konfliktu na linii personel–dyrekcja, a szpitale szukają prawnych sposobów na uniknięcie dodatkowych kosztów.

Nagrody jubileuszowe: główny punkt sporu

Głównym punktem sporu są nagrody jubileuszowe. O ile placówki medyczne stosunkowo bezproblemowo akceptują zaświadczenia z ZUS w celu wydłużenia wymiaru urlopu wypoczynkowego czy okresu wypowiedzenia, to w kwestiach płacowych stawiają zdecydowany opór. Mechanizm blokujący wypłaty tkwi w autonomii regulaminów wynagradzania. Przepisy ogólnokrajowe pozostawiają bowiem kwestię ustalania stażu uprawniającego do „jubileuszówek” w gestii poszczególnych pracodawców – podaje „DGP”.

Autonomia regulaminów wynagradzania

Wiele szpitali wprowadza do regulaminu zapisy ograniczające staż uprawniający do nagrody wyłącznie do okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Inne placówki, jak czytamy w „DGP”, przewidując skutki nowelizacji, dokonały zmian w przepisach wewnętrznych tuż przed jej wejściem w życie.

Dualizm prawny w traktowaniu stażu kontraktowego

Sytuacja ta tworzy dualizm prawny: ten sam staż kontraktowy jest uznawany przy liczeniu dni wolnych, ale ignorowany przy wyliczaniu premii stażowych. Eksperci wskazują, że placówki, które nie zdążyły uszczelnić swoich regulaminów, stoją przed widmem ogromnych wydatków. Z kolei przedstawiciele związków zawodowych zapowiadają, że personel nie zamierza rezygnować z należnych im w ich opinii świadczeń i przewidują, że wiele z tych spraw będzie mieć finał w sądzie.

oprac. Anna Rymkiewicz
Źródło: PAP
Sektor publiczny
Szpitale uciekają przed wypłatą nagród? Dłuższy urlop, ale brak premii dla medyków
12 lut 2026

Nowe przepisy o zaliczaniu do stażu czasu pracy na kontrakcie pozwalają wydłużyć urlop, ale nie przybliżają np. do nagród jubileuszowych. Powód? Tarczą placówek ochrony zdrowia okazują się ich regulaminy wynagradzania – pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”.
