REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Sektor publiczny » Zadania » Kultura » „Odświeżanie” zabytków może być naruszeniem prawa

„Odświeżanie” zabytków może być naruszeniem prawa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 lutego 2026, 13:25
dr Anna Mazurek
dr Anna Mazurek
Doktor nauk prawnych, MBA, wykładowczyni, mediatorka
Odświeżanie zabytków może być naruszeniem prawa
Odświeżanie zabytków może być naruszeniem prawa
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dobre intencje nie legalizują samowoli. Amatorskie malowanie figur, kapliczek czy krzyży – zamiast ratować dziedzictwo – coraz częściej kończy się medialnym ubawem, kompromitacją miejscowości i realnymi konsekwencjami prawnymi.

Widok „odnowionej” figury lub przydrożnej kapliczki coraz rzadziej wywołuje lokalną dumę, a coraz częściej zainteresowanie znacznie szerszej publiczności – nie zawsze w sposób, o jaki chodziło inicjatorom prac. Intensywna kolorystyka, współczesne materiały i uproszczone formy sprawiają, że obiekt zaczyna funkcjonować nie jako świadectwo lokalnej historii, lecz jako osobliwa ciekawostka krążąca w ogólnopolskim obiegu medialnym. Zamiast prawdziwej troski o zachowanie zabytku pojawia się rozgłos, którego charakter i skutki trudno uznać za zgodne z zamierzonym celem ochrony i poszanowania dziedzictwa kulturowego.

REKLAMA

REKLAMA

Prawo chroni więcej niż tylko zabytki rejestrowe

W polskim porządku prawnym kluczowe znaczenie ma ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Co istotne, jej stosowanie nie ogranicza się wyłącznie do obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wpis do rejestru wzmacnia ochronę i uruchamia szczególny reżim pozwoleń konserwatorskich, ale brak wpisu nie oznacza dowolności działania.

Ważne

Stare kapliczki, figury, krzyże czy detale architektoniczne często funkcjonują jako elementy krajobrazu kulturowego, bywają ujęte w gminnej ewidencji zabytków albo podlegają ochronie pośredniej przez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

REKLAMA

Jeżeli obiekt lub obszar, na którym on się znajduje jest wpisany do rejestru zabytków, sytuacja jest jednoznaczna: każde prace przy nim wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie ma znaczenia, czy chodzi o kompleksową renowację, czy – w powszechnym odczuciu – jedynie „odmalowanie” figury lub krzyża. Prawo nie rozróżnia ingerencji „małych” i „dużych”. Dlatego każde naruszenie substancji zabytku bez zgody konserwatora jest samowolą i może skutkować sankcjami oraz nakazem przywrócenia stanu poprzedniego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Gminna ewidencja zabytków to także realne ograniczenia

W przypadku obiektów nie wpisanych do rejestru dominuje przekonanie, że można prowadzić prace konserwatorskie samodzielnie. I tu zaczyna się najwięcej nieporozumień. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków również nie są pozostawione dowolności właściciela czy lokalnej społeczności. Choć ewidencja nie daje tak silnej ochrony jak rejestr, to oznacza, że obiekt został rozpoznany jako mający wartość historyczną lub kulturową. Samowolne malowanie, „upiększanie”, zmiana kolorystyki czy detali może naruszać prawo budowlane, ustalenia planistyczne oraz podstawowe zasady ochrony dziedzictwa, a w praktyce prowadzi do utraty autentyczności i bywa działaniem nieodwracalnym.

Brak formalnej ochrony nie zwalnia z odpowiedzialności

Najbardziej problematyczne są jednak sytuacje, gdy dany obiekt nie jest formalnie objęty żadną z form ochrony. To właśnie wtedy pojawia się przekonanie, że „wolno wszystko”. Tymczasem brak wpisu do rejestru nie oznacza, że obiekt nie ma wartości kulturowej ani że można go bezkarnie przekształcać. Wiele kapliczek, figur czy krzyży ma znaczenie historyczne, religijne lub tożsamościowe, nawet jeśli nie przeszły procedur administracyjnych. Nieumiejętne prace – zwłaszcza wykonywane łatwo dostępnymi materiałami – mogą nieodwracalnie zaszkodzić obiektowi, niszcząc oryginalną substancję i historyczne ślady czasu.

Warto jasno powiedzieć: konserwacja nie polega na upiększaniu. Patyna, ślady czasu, ubytki – to nie są „defekty”, które należy przykryć świeżą farbą. To świadectwo autentyczności, a zamalowanie oryginalnej powierzchni może oznaczać utratę wartości zabytkowej na zawsze.

Nie bez znaczenia są również konsekwencje prawne. Samowola konserwatorska może skutkować nakazem przywrócenia stanu poprzedniego, karą administracyjną, a w skrajnych przypadkach także odpowiedzialnością karną, zwłaszcza gdy ingerencja dotyczy obiektów wpisanych do rejestru lub o charakterze sakralnym. Warto pamiętać, że prawo nie bada intencji estetycznych samozwańczych konserwatorów, tylko skutki ich działań.

Autentyzm jako wartość nadrzędna w ochronie zabytków

Paradoks ochrony dziedzictwa polega na tym, że czasem najlepszą formą troski jest powstrzymanie się od działania. Jeśli obiekt jest zniszczony – należy to zgłosić. Jeśli wymaga prac – trzeba je zaplanować z udziałem konserwatora, a nie działać na własną rękę.

Trzeba mieć na uwadze, że zabytek nie jest dekoracją ani polem do amatorskiej twórczości artystycznej. Jest dobrem wspólnym, chronionym nie dlatego, że jest „ładny”, ale dlatego, że jest autentyczny.

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie
Autopromocja

Prawa i obowiązki dyrektora szkoły. Kompetencje. Zadania. Odwołanie

Sprawdź

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Powiązane
Polacy mniej chodzą do kina
Polacy mniej chodzą do kina
Społeczni opiekunowie zabytków – cisi partnerzy systemu ochrony dziedzictwa
Społeczni opiekunowie zabytków – cisi partnerzy systemu ochrony dziedzictwa
Autonomia samorządu pod presją przepisów. Granice samodzielności JST w ochronie zabytków
Autonomia samorządu pod presją przepisów. Granice samodzielności JST w ochronie zabytków
Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Sektor publiczny
Strefa czystego transportu w Krakowie pod ostrzałem. Gminy chcą zmian
06 lut 2026

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca i miasto Bochnia to kolejne małopolskie samorządy, które apelują do władz Krakowa o złagodzenie zasad strefy czystego transportu w mieście. Rezolucję zapowiedział również starosta powiatu bocheńskiego, a radny Niepołomic ma plan odwetu na Krakowie.
„Odświeżanie” zabytków może być naruszeniem prawa
06 lut 2026

Dobre intencje nie legalizują samowoli. Amatorskie malowanie figur, kapliczek czy krzyży – zamiast ratować dziedzictwo – coraz częściej kończy się medialnym ubawem, kompromitacją miejscowości i realnymi konsekwencjami prawnymi.
Unia Europejska wcale nie idzie za daleko z tymi przepisami - przeciwnie: krajowy urząd chce jeszcze więcej regulacji w tym obszarze, a krajowa ustawa powinna iść dalej niż chce UE
05 lut 2026

Bruksela przesadza z regulacjami? Prezes UODO twierdzi coś odwrotnego: na deepfake’i UE wciąż nie ma kompletnych narzędzi, a Polska powinna dopisać własne, ostrzejsze przepisy. Po wecie prezydenta do ustawy wdrażającej DSA temat wraca na stół – i może wrócić z większą siłą.
Ambasador USA w Polsce: Nie będziemy utrzymywać kontaktów z marszałkiem Sejmu W. Czarzastym. Powodem są "nieuzasadnione obelgi" wobec D. Trumpa
05 lut 2026

Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym - oświadczył w czwartek 5 lutego 2026 r. ambasador USA w Polsce Tom Rose. Powodem decyzji są - dodał - „oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa".

REKLAMA

Port Polska z ambitnymi planami. Ponad 35 tys. nowych etatów przy otwarciu lotniska
05 lut 2026

W dniu otwarcia Portu Polska w 2032 roku na lotnisku i w jego otoczeniu pracować będzie ponad 35 tys. osób - zapowiedział w czwartek wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. Przedstawiciele spółki dodali, że w tym roku planowane jest ogłoszenie 49 postępowań o wartości ok. 40 mld zł.
Masz to w telefonie? Nowa usługa podpowiada, co robić w kryzysie
06 lut 2026

W kryzysie liczą się minuty, a nie szukanie informacji po stronach urzędów. Od 5.02.2026 w mObywatel znajdziesz w jednym miejscu instrukcje, listę plecaka ewakuacyjnego, sygnały alarmowe i numery SOS – cyfrową wersję poradnika rozesłanego wcześniej do 16 mln domów.
12 mln zł na amatorskie kluby sportowe. Ruszył nabór wniosków w programie Sportowy ORLEN
05 lut 2026

Można już składać wnioski do programu Sportowy ORLEN. Jest on skierowany do lokalnych, amatorskich klubów sportowych z całej Polski, które aktywizują dzieci i młodzież. Pozyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na organizację oraz prowadzenie regularnych treningów, zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży a także na wynagrodzenia trenerów.
Co to jest ETS2? Jakie niesie wyzwania i szanse dla samorządów oraz obywateli od 2027 r.?
05 lut 2026

ETS2 czyli nowy systemu handlu uprawnieniami do emisji dla budynków i transportu drogowego ma zacząć funkcjonować od 2027 r. Co zmienia? Jakie wyzwania niesie ze sobą dla samorządów i obywateli?

REKLAMA

Będą ważne zmiany w ustawie o finansach publicznych. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji
05 lut 2026

Rada Ministrów przyjęła 3 lutego 2026 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zawiera przepisy mające na celu wdrożenie rozwiązań zmierzających do realizacji kamienia milowego A2aG w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO).Wprowadza in. większą przejrzystość finansów państwa, w tym w zakresie planowania wydatków oraz skuteczniejsze i bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Nowe rozwiązania realizują uzgodnienia zawarte z Komisją Europejską.
268 korzystnych wyroków sądów powszechnych w sprawach dot. wyroku TK z 4 czerwca 2024 r. SK 140/20, w tym 88 prawomocnych – uruchomienie pierwszej w Polsce wyszukiwarki wyroków
06 lut 2026

Dr Andrzej Hańderek, radca prawny, w kolejnej publikacji wskazuje na brak ujednolicenia orzeczeń sądowych w sprawie ponownego przeliczenia emerytów osób, którym ZUS zgodnie z przepisami, ale niezgodnie z Konstytucją RP, obniżył wysokość emerytur powszechnych o
Zapisz się na newsletter
Śledź na bieżąco nowe inicjatywy, projekty i ważne decyzje, które wpływają na Twoje życie codzienne. Zapisz się na nasz newsletter samorządowy.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA