„Odświeżanie” zabytków może być naruszeniem prawa

Widok „odnowionej” figury lub przydrożnej kapliczki coraz rzadziej wywołuje lokalną dumę, a coraz częściej zainteresowanie znacznie szerszej publiczności – nie zawsze w sposób, o jaki chodziło inicjatorom prac. Intensywna kolorystyka, współczesne materiały i uproszczone formy sprawiają, że obiekt zaczyna funkcjonować nie jako świadectwo lokalnej historii, lecz jako osobliwa ciekawostka krążąca w ogólnopolskim obiegu medialnym. Zamiast prawdziwej troski o zachowanie zabytku pojawia się rozgłos, którego charakter i skutki trudno uznać za zgodne z zamierzonym celem ochrony i poszanowania dziedzictwa kulturowego.

Prawo chroni więcej niż tylko zabytki rejestrowe

W polskim porządku prawnym kluczowe znaczenie ma ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Co istotne, jej stosowanie nie ogranicza się wyłącznie do obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Wpis do rejestru wzmacnia ochronę i uruchamia szczególny reżim pozwoleń konserwatorskich, ale brak wpisu nie oznacza dowolności działania.

Ważne Stare kapliczki, figury, krzyże czy detale architektoniczne często funkcjonują jako elementy krajobrazu kulturowego, bywają ujęte w gminnej ewidencji zabytków albo podlegają ochronie pośredniej przez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Jeżeli obiekt lub obszar, na którym on się znajduje jest wpisany do rejestru zabytków, sytuacja jest jednoznaczna: każde prace przy nim wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie ma znaczenia, czy chodzi o kompleksową renowację, czy – w powszechnym odczuciu – jedynie „odmalowanie” figury lub krzyża. Prawo nie rozróżnia ingerencji „małych” i „dużych”. Dlatego każde naruszenie substancji zabytku bez zgody konserwatora jest samowolą i może skutkować sankcjami oraz nakazem przywrócenia stanu poprzedniego.

Gminna ewidencja zabytków to także realne ograniczenia

W przypadku obiektów nie wpisanych do rejestru dominuje przekonanie, że można prowadzić prace konserwatorskie samodzielnie. I tu zaczyna się najwięcej nieporozumień. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków również nie są pozostawione dowolności właściciela czy lokalnej społeczności. Choć ewidencja nie daje tak silnej ochrony jak rejestr, to oznacza, że obiekt został rozpoznany jako mający wartość historyczną lub kulturową. Samowolne malowanie, „upiększanie”, zmiana kolorystyki czy detali może naruszać prawo budowlane, ustalenia planistyczne oraz podstawowe zasady ochrony dziedzictwa, a w praktyce prowadzi do utraty autentyczności i bywa działaniem nieodwracalnym.

Brak formalnej ochrony nie zwalnia z odpowiedzialności

Najbardziej problematyczne są jednak sytuacje, gdy dany obiekt nie jest formalnie objęty żadną z form ochrony. To właśnie wtedy pojawia się przekonanie, że „wolno wszystko”. Tymczasem brak wpisu do rejestru nie oznacza, że obiekt nie ma wartości kulturowej ani że można go bezkarnie przekształcać. Wiele kapliczek, figur czy krzyży ma znaczenie historyczne, religijne lub tożsamościowe, nawet jeśli nie przeszły procedur administracyjnych. Nieumiejętne prace – zwłaszcza wykonywane łatwo dostępnymi materiałami – mogą nieodwracalnie zaszkodzić obiektowi, niszcząc oryginalną substancję i historyczne ślady czasu.

Warto jasno powiedzieć: konserwacja nie polega na upiększaniu. Patyna, ślady czasu, ubytki – to nie są „defekty”, które należy przykryć świeżą farbą. To świadectwo autentyczności, a zamalowanie oryginalnej powierzchni może oznaczać utratę wartości zabytkowej na zawsze.

Nie bez znaczenia są również konsekwencje prawne. Samowola konserwatorska może skutkować nakazem przywrócenia stanu poprzedniego, karą administracyjną, a w skrajnych przypadkach także odpowiedzialnością karną, zwłaszcza gdy ingerencja dotyczy obiektów wpisanych do rejestru lub o charakterze sakralnym. Warto pamiętać, że prawo nie bada intencji estetycznych samozwańczych konserwatorów, tylko skutki ich działań.

Autentyzm jako wartość nadrzędna w ochronie zabytków

Paradoks ochrony dziedzictwa polega na tym, że czasem najlepszą formą troski jest powstrzymanie się od działania. Jeśli obiekt jest zniszczony – należy to zgłosić. Jeśli wymaga prac – trzeba je zaplanować z udziałem konserwatora, a nie działać na własną rękę.

Trzeba mieć na uwadze, że zabytek nie jest dekoracją ani polem do amatorskiej twórczości artystycznej. Jest dobrem wspólnym, chronionym nie dlatego, że jest „ładny”, ale dlatego, że jest autentyczny.