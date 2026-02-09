Masz w domu czujnik dymu i tlenku węgla? 140 tysięcy Polaków dostanie go za darmo
REKLAMA
REKLAMA
Państwowa Straż Pożarna przekaże czujniki dymu i tlenku węgla 140 tysiącom najbardziej zagrożonych i potrzebujących osób – poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.
- Komu będą przekazywane czujniki?
- Statystyki pożarów i zdarzeń związanych z tlenkiem węgla
- Rodzaje i liczba czujników
- Liczba czujników w poszczególnych województwach
Minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował na piątkowej konferencji, że w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, w której głównym podmiotem współpracującym z resortem jest Państwowa Straż Pożarna, służba ta przekaże 140 tysiącom odbiorców czujniki dymu i tlenku węgla.
REKLAMA
REKLAMA
Komu będą przekazywane czujniki?
– Zdecydowaliśmy, że będziemy rozdawać te czujki osobom najbardziej zagrożonym – powiedział i doprecyzował, że będą one trafiać m.in. do tych, którzy mieszkają w warunkach, gdzie istnieje ryzyko pożaru.
Kierwiński przypomniał, że od października 2025 r. zanotowano 15 tys. pożarów, w których zginęło 180 osób, a 60 z nich straciło życie wskutek zatrucia tlenkiem węgla.
Statystyki pożarów i zdarzeń związanych z tlenkiem węgla
Komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek dodał, że co roku notowanych jest około 30 tys. pożarów w budynkach. Ginie w nich około 400 osób, a 2 tys. z nich są poszkodowane.
REKLAMA
– Jeżeli chodzi o zdarzenia związane z tlenkiem węgla, systematycznie co roku mamy około 2,5 do 4 tys. takich zdarzeń – dodał.
Rodzaje i liczba czujników
Kruczek wyjaśnił, że rozdysponowanych zostanie 90 tys. czujek dymu oraz 50 tys. czujek tlenku węgla.
Liczba czujników w poszczególnych województwach
– Będziemy realizować akcję przez kolejne dni i tygodnie. Przekażemy po 5 tys. czujek w każdym województwie – dodał i zaznaczył, że strażacy będą dystrybuować czujniki także do mieszkańców najuboższych, w tym m.in. do tych, którzy nie są w stanie ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność sami zamontować sobie takich urządzeń.
REKLAMA
REKLAMA