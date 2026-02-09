Masz w domu czujnik dymu i tlenku węgla? 140 tysięcy Polaków dostanie go za darmo

Minister spraw wewnętrznych i administracji poinformował na piątkowej konferencji, że w ramach ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, w której głównym podmiotem współpracującym z resortem jest Państwowa Straż Pożarna, służba ta przekaże 140 tysiącom odbiorców czujniki dymu i tlenku węgla.

REKLAMA

REKLAMA

Komu będą przekazywane czujniki?

– Zdecydowaliśmy, że będziemy rozdawać te czujki osobom najbardziej zagrożonym – powiedział i doprecyzował, że będą one trafiać m.in. do tych, którzy mieszkają w warunkach, gdzie istnieje ryzyko pożaru.

Kierwiński przypomniał, że od października 2025 r. zanotowano 15 tys. pożarów, w których zginęło 180 osób, a 60 z nich straciło życie wskutek zatrucia tlenkiem węgla.

Statystyki pożarów i zdarzeń związanych z tlenkiem węgla

Komendant główny PSP nadbryg. Wojciech Kruczek dodał, że co roku notowanych jest około 30 tys. pożarów w budynkach. Ginie w nich około 400 osób, a 2 tys. z nich są poszkodowane.

REKLAMA

– Jeżeli chodzi o zdarzenia związane z tlenkiem węgla, systematycznie co roku mamy około 2,5 do 4 tys. takich zdarzeń – dodał.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rodzaje i liczba czujników

Kruczek wyjaśnił, że rozdysponowanych zostanie 90 tys. czujek dymu oraz 50 tys. czujek tlenku węgla.

Liczba czujników w poszczególnych województwach

– Będziemy realizować akcję przez kolejne dni i tygodnie. Przekażemy po 5 tys. czujek w każdym województwie – dodał i zaznaczył, że strażacy będą dystrybuować czujniki także do mieszkańców najuboższych, w tym m.in. do tych, którzy nie są w stanie ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność sami zamontować sobie takich urządzeń.