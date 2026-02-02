Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze startuje. Do kiedy składać wnioski i ile można odzyskać?

Od 2 lutego do 2 marca 2026 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku zwrot wyniesie 1,48 zł do litra zakupionego paliwa.

Kto może składać wniosek?

Resort poinformował, że producenci rolni, którzy chcą otrzymać zwrot podatku akcyzowego, mogą od poniedziałku składać wniosek w urzędzie miasta lub gminy. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie), potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2025 r. do 31 stycznia 2026 r.

Gdzie składać wnioski - urzędy miast i gmin

Dodano, że rolnicy, którzy ubiegają się o zwrot podatku akcyzowego za paliwo wykorzystywane przy hodowli bydła, owiec, kóz, koni i świń, do wniosku powinni dołączyć również dokument zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni posiadanych przez producenta rolnego w 2025 r. Dokument powinien być wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub wygenerowany z komputerowej bazy danych.

Wysokość zwrotu podatku akcyzowego

Ministerstwo podało, że nabór wniosków rusza 2 lutego br. i potrwa do 2 marca br. W tym roku zwrot podatku akcyzowego został ustalony w wysokości 1,48 zł do litra zakupionego oleju napędowego.